Cet étrange concours désignera la Miss IA, la femme artificielle la plus belle au monde

Fini Miss Univers, il va y avoir une nouvelle reine de beauté en ville, ou plutôt sur la toile. Le premier concours au monde généré par l'intelligence artificielle, Miss AI, s'apprête à couronner une mannequin générée par l’IA comme la plus belle influenceuse virtuelle.

Le premier concours de beauté destiné aux femmes générées par l’intelligence artificielle vient d’être annoncé. Les participants seront jugés non seulement sur leur apparence physique, mais aussi sur les compétences et le talent artistique dont ils ont fait preuve dans le processus de création. Mais ce qui est peut-être le plus unique, c'est que leur influence sur les médias sociaux et leur popularité en ligne joueront un rôle majeur.

« L'influence sociale des créateurs d'IA sera évaluée sur la base de paramètres tels que le nombre d'engagements avec les fans, le taux de croissance de l'audience et l'utilisation de plateformes telles qu'Instagram », indiquent les règles des World AI Creator Awards (WAICA), l'organisation qui organise le premier concours Miss AI.

Ce concours de beauté sera dédié aux femmes artificielles

Le WAICA s'est associé à Fanvue, une plateforme hébergeant des mannequins virtuels et des influenceurs, dont certains proposent des contenus pour adultes. « Nous partageons l'idée que les WAICA deviendront les Oscars de l'économie des créateurs d'IA », a déclaré Will Monanage, cofondateur de Fanvue.

Pour le créateur d'IA à l'origine de la Miss IA gagnante, les prix sont considérables : 5 000 dollars en espèces, une promotion sur Fanvue et plus de 5 000 dollars en services de relations publiques. Les gagnantes seront annoncées le 10 mai à l'issue d'une cérémonie en ligne qui aura lieu plus tard dans le mois.

Parmi les juges de Miss AI figurent deux mannequins très populaires générés par l’IA : Aitana Lopez, qui compte plus de 300 000 fans sur Instagram, et Emily Pellegrini, qui compte plus de 250 000 followers. Mais les algorithmes peuvent-ils vraiment juger de la beauté ? Les concours de beauté traditionnels sont depuis longtemps critiqués pour promouvoir des normes de beauté strictes et inatteignables.

Le problème, c’est que les juges propulsés par l’IA s'inscrivent dans ce moule : peau rosée et silhouette de top-modèle. Il reste à voir si ce concours arrivera à briser les codes. La juge Sally-Ann Fawcett, historienne des concours de beauté, espère que les candidates pourront « changer la perception qu'a le public des femmes créées par l’IA » en mettant en avant la diversité.