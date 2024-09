Google Drive renforce la sécurité de vos données avec de nouveaux contrôles d’accès aux dossiers

Google a dévoilé une mise à jour bêta de son célèbre service de stockage dans le cloud, Google Drive. La nouvelle fonctionnalité permet aux gestionnaires de disques partagés de restreindre l'accès à des dossiers spécifiques, offrant ainsi un meilleur contrôle des informations sensibles.

En règle générale, Google annonce les modifications apportées à ses applications lorsqu'elles sont entièrement déployées. Cette mise à jour fait toutefois exception, puisqu'elle arrive en version bêta accessible aux administrateurs Google Drive.

La mise à jour introduit une option d'« accès limité » pour les dossiers des lecteurs partagés. Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de conserver tout le contenu d'un seul disque partagé tout en protégeant les informations sensibles. Les dossiers marqués d'un accès limité ne peuvent être ouverts que par les utilisateurs auxquels l'autorisation a été explicitement accordée.

Google Drive va bientôt recevoir une mise à jour améliorant la sécurité

Bien que les autres utilisateurs de Drive puissent voir ces dossiers restreints, ils ne peuvent pas les ouvrir sans autorisation appropriée. Les clients de Google Workspace disposant de niveaux d'abonnement spécifiques peuvent bénéficier de cette fonctionnalité. Il s'agit notamment des abonnements Business Standard/Plus, Enterprise Standard/Plus, ainsi que de divers plans pour l'éducation et les organisations à but non lucratif.

Il est intéressant de noter que la fonction d'accès limité ne se limite pas aux lecteurs partagés. Elle est également disponible dans les espaces My Drive personnels, où les propriétaires de dossiers conservent un accès complet à leur contenu restreint.

Pour les administrateurs désireux de tester cette fonctionnalité, Google a mis à leur disposition un formulaire leur permettant d'exprimer leur intérêt pour le programme bêta. Le géant de la technologie prévoit de commencer à accepter des domaines dans le programme dans les semaines à venir, et les clients éligibles recevront un e-mail de confirmation avant que la fonctionnalité ne soit activée.

En permettant un contrôle plus précis de l'accès aux dossiers, les entreprises pourront mieux gérer le flux d'informations et protéger les données sensibles sans sacrifier les avantages des lecteurs partagés en termes de collaboration. Bien qu'elle soit encore en version bêta, cette mise à jour promet d'être un ajout essentiel à l'ensemble des fonctionnalités de Google Drive. Il sera intéressant de voir comment les utilisateurs exploiteront cette nouvelle fonctionnalité et quelles améliorations Google pourra apporter sur la base des commentaires de la version bêta avant le déploiement complet.