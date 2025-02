Cet astéroïde va-t-il vraiment détruire votre ville ? Voici la réponse définitive

L'astéroïde 2024 YR4, potentiellement géocroiseur, voit sa probabilité de frapper la Terre changer après de nouveaux calculs. On vous explique si il représente ou non un danger d'après les dernières données disponibles.

C'est la fin du suspense pour l'astéroïde 2024 YR4 : le danger posé par cet objet potentiellement géo-croiseur l'avait conduit à être catégorisé au niveau 3 sur l'échelle de Turin. Un classement obtenu après que des données ont permis de calculer une probabilité d'impact de l'ordre d'1 chance sur 32.

De nouvelles données obtenues dimanche 23 février font toutefois désormais tomber la probabilité d'impact à moins d'1 chance sur 1 000. Autrement dit le seuil requis pour considérer qu'un astre représente réellement un danger. Du coup, il n'y a plus vraiment de raison de s'inquiéter : 2024 YR4 ne pose en réalité pas une menace sérieuse pour la planète ou votre ville.

Des objets potentiellement dangereux sous surveillance

Depuis 1999, l'échelle de Turin est utilisée pour classifier les objets célestes pouvant représenter un danger. Une nécessité, alors que les chances d'impact aux conséquences planétaires restent non nulles. Et qu'il devient possible à la fois d'observer la trajectoire précise de plus d'astres, et avec beaucoup plus d'avance.

Le Centre d’études des objets proches de la Terre de la NASA (CNEOS) indique maintenant que la probabilité d’impact de l’astéroïde 2024 YR4 est de 0,00005 (0,005 %) ou 1 chance sur 20 000 pour son passage près de la Terre en 2032

Au niveau de risque le plus inquiétant pour nous, il était question d'un impact qui aurait lieu après 2030. Or même dans ce cas, les chances réelles d'impact restaient de l'ordre de 1%, ce qui représente un risque somme toute très faible.

Au-delà de la détection, il y a également des progrès à faire pour développer des méthodes permettant de dévier efficacement la trajectoire d'objets dont le danger serait avéré. Sachant que le scénario final ne doit idéalement pas ressembler au script de Armageddon (1998).

Faire exploser un astéroïde dangereux risque potentiellement d'empirer ses effets sur la planète. À la place, des agences comme la NASA explorent l'approche des impacteurs. Comme avec la mission DART. Le 26 septembre 2022, la sonde DART a réalisé l’impact prévu par les équipes de la mission.

Impact qui a réussi à altérer la vitesse de l’astéroïde, prouvant que la méthode pourrait être utilisée dans le futur pour dévier des objets menaçant la Terre.