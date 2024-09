Cet aspirateur robot détecte même la saleté cachée, pas besoin de repasser derrière lui

La marque Shark lance de nouveaux modèles d'aspirateurs robots. Leur particularité : un mode de détection des saletés conçu pour ne rien laisser passer. Pas besoin de repasser derrière.



Il faut un temps où la corvée de ménage prenait plus de temps qu'aujourd'hui. Ce n'est pas que nous prenons moins soin de notre domicile, mais aujourd'hui, il existe des appareils capables de nous décharger d'une bonne partie de ces tâches. On pense spontanément aux aspirateurs robots, dont la technologie s'est largement affinée au fil des années. Les modèles les plus sophistiqués sont livrés avec une base dans laquelle le robot va vider son bac à poussière puis récupérer de l'eau mélangé à un produit pour le sol avant de passer la serpillère.

Les 2 nouveaux modèles de chez Shark sont de ceux-là, avec quelques particularités intéressantes. Après après cartographié votre habitation à l'aide de ses capteurs 3D, le Shark PowerDetect va pouvoir se surélever dès qu'il détecte un seuil ou un tapis. Il détermine lui-même le type de sol qu'il doit nettoyer afin d'ajuster sa puissance d'aspiration, et surtout il repère le type de saleté à laquelle il doit s'attaquer, même celle que vous ne voyez pas. L'aspirateur robot reconnait également les tâches humides et les bords de mur.

Rien n'échappe à cet aspirateur robot, même la saleté que vous ne voyez pas

La base appelée NeverTouch avec ses 60 jours de contenance permet au robot de vider son bac à poussières ainsi que le réservoir d'eau nécessaire au passage de la serpillère. Elle vide ses deux contenants après chaque nettoyage avant de remplir l'un d'eux d'eau propre. La base s'occupe aussi de nettoyer et sécher la serpillère de l'aspirateur. Vous n'avez rien à faire.

Shark propose aussi 2 nouveaux aspirateurs balais sans fil. Le Shark PowerDetect Clean & Empty possède une base qui va aspirer le contenu du réservoir de l'appareil afin que vous n'ayez pas à le vider manuellement. Elle peut contenir jusqu'à 45 jours de déchets et dispose d'un système anti-odeur. L'autre modèle est vendu sans base.

Les deux sont cependant dotés d'une détection de la saleté qui ajuste automatiquement le niveau d'aspiration, tout en fonctionnant aussi bien en marche avant et en marche arrière. Les dates de sortie et les prix de tous ces appareils seront annoncés ultérieurement.