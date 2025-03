Cet anneau connecté fait mieux que Samsung en proposant deux mesures de santé inédites

Peu connu du grand public, un fabricant français d'anneaux connectés promet l'arrivée de deux fonctions relatives à la santé encore jamais vues dans un accessoire de ce genre.

Depuis l'arrivée de la Galaxy Ring de Samsung, les anneaux connectés sont passés de l'ombre à la lumière. Beaucoup sont ceux qui ont découvert par la suite des marques comme Oura ou Ultrahuman, pourtant présentes dans ce secteur depuis des années. Même Apple va se lancer avec son propre modèle. S'il faut bien admettre que la plupart des bagues intelligentes se ressemblent en terme de design, certaines cherchent à se démarquer avec des fonctions inédites.

C'est le cas de Circular. La société française a en effet annoncé sa Circular Ring 2, présentée comme “la bague de suivi de santé la plus avancée au monde“. Pour justifier cette affirmation ambitieuse, elle serait capable de faire ce que jusqu'à présent, aucune autre concurrente du genre ne parvient à réaliser : mesurer avec précision la pression artérielle et la glycémie (le taux de sucre dans le sang).

Le Circular Ring 2 embarquera deux options relatives à la santé jamais vues dans un anneau

Mesurer la pression sanguine n'est pas une nouveauté en tant que telle. Ce qui change, c'est la technique utilisée. La majorité des accessoires connectés proposant cette option utilisent la photopléthysmographie (PPG). Les résultats affichés sont cependant des estimations peu précises. La Circular Ring 2 annonce qu'elle combinera la PPG avec l'électrocardiogramme, ce qui lui permettra de se servir du Temps de Transit du Pouls (TTP). Grossièrement, il s'agit du temps que met le sang à passer dans les artères.

Le résultat sera plus précis que les procédés actuels. Un utilisateur pourra, selon la firme, prendre des mesures sur une durée de 30 secondes à 2 minutes à différents moments de la journée. L'idée étant de vérifier comment la pression artérielle est impactée à certains moments de la journée (au repas, pendant que vous faites du sport, au travail…). Cette option sera rendue opérationnelle par une mise à jour logicielle de l'anneau d'ici fin 2025.

Pour ce qui est de la glycémie, sa mesure prendra aussi la forme d'une mise à jour, mais fin 2026 cette fois. Toujours non-invasive, donc sans devoir se piquer le doigt, la technique consistera à analyser comment la lumière interagit avec le sang. Pour ce faire, la PPG sera associée à des algorithmes d'apprentissage automatique. Il sera ainsi possible de mesurer les fluctuations du taux de sucre dans le sang, même si Circular est conscient que cela ne remplacera pas un examen médical classique.

L'anneau connecté de Circular devrait arriver à l'été 2025

Si l'entreprise parvient à tenir ses promesses, elle permettra des mesures qu'Apple, Google ou Samsung ne sont pas encore capable de faire à travers leurs accessoires connectés. Comme toujours, il faudra attendre les tests pour vérifier les écarts éventuels entre les annonces et la réalité. Il n'empêche que la perspective d'un anneau capable de telles choses est encourageante et on espère que les résultats seront à la hauteur des espérances.

Si vous souhaitez précommander la Circular Ring 2, il faudra passer par sa page Kickstarter. La somme demandée à l'origine est largement dépassée, aussi il est certain que l'objet verra le jour. L'anneau connecté est proposé à partir de 239 $ (environ 220 €), sans avoir à ajouter d'abonnement pour accéder à ses fonctionnalités.

Notez qu'il s'agit du prix le plus bas pour les premiers acheteurs. En fonction du moment où vous passez commande, le prix pourra être supérieur. La campagne de financement participatif se termine le 14 avril 2025, pour une livraison prévue entre juin et juillet la même année.