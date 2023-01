Cet airbag pour vélo révolutionnaire vous protège tout le haut du corps et appelle les secours

In & Motion vient de présenter son tout nouvel airbag destiné aux cyclistes qui va changer la donne en matière de sécurité. En plus de se déployer automatiquement en cas de chute, celui-ci recouvre toute la partie haute du corps, et non seulement la tête, pour une protection optimale. Cerise sur le gâteau : l’airbag est capable d’appeler lui-même les secours en cas de chute.

Voilà quelques années que les cyclistes peuvent remplacer le traditionnel casque par un airbag contenu dans un sac à dos. Bien que très efficace, ce dernier est encore loin d’être adopté par la majorité, d’autant qu’il souffre du même défaut que son homologue « analogique » : il ne protège que la tête de son porteur. Un souci que la start-up française In & Motion compte bien régler avec son nouveau produit, le Stan.

Le Stan fonctionne de la même manière que ses congénères : à l’aide de capteurs, l’airbag analyse 1000 fois par seconde la position du cycliste afin de détecter les signes de chute. En cas de besoin, il se déclenche, s’extrait du sac à dos et vient se placer tout autour de son porteur. Or, à la différence de la concurrence, le Stan se déploie en un dixième de seconde sur toute la partie haute du corps de la tête jusqu’en bas du torse.

Voici le Stan, un airbag autonome et ultra protecteur

En plus de protéger bien mieux qu’un casque ou qu’un airbag classique, le Stan est également capable d’appeler lui même les secours après s’être déployé, au cas où son protecteur serait malgré tout inconscient ou indisposé après sa chute. Enfin, le sac à dos dans lequel ce dernier se trouve est également pensé pour accueillir d’autres appareils, comme un PC portable ou tout autre matériel de travail.

Avec tout cet attirail, In & Motion espère réduire de 80 % les risques de traumas crâniens comparés à un casque de vélo habituel. D’autant que le constructeur n’en est pas à son coup d’essai. La firme a en effet d’autres airbags par le passé, pour des disciplines diverses telles que le ski ou encore l’équitation.