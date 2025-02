Cet acteur légendaire de Star Trek pourrait bien revenir une dernière fois en capitaine Kirk

Cet acteur légendaire de Star Trek pourrait faire une ultime apparition dans la peau du capitaine Kirk. Une annonce plutôt étonnante pour les fans de la franchise.

Si le personnage du capitaine Kirk a été repris avec brio par Chris Pine dans les récents films de J. J. Abrams, pour les fans invétérés il n'y a évidemment qu'un seul capitaine Kirk : William Shatner.

L'acteur de la série originelle a aujourd'hui 94 ans, et malgré son âge avancé, il est loin d'avoir quitté les plateaux de tournage et les planches. Il devrait notamment apparaître cette année dans la comédie Keeper of The Cup. Forcément, l'idée de revoir l'interprète canadien dans la peau du commandant de l'Enterprise est un rêve de fans.

Seulement et si l'on se fie au canon officiel de la saga, cela n'arrivera jamais. Pour cause, le capitaine Kirk de William Shatner est officiellement mort en 1994 dans le film Star Trek Generations. Par la suite, il y a plusieurs tentatives pour le faire revenir mystérieusement d'entre les morts, mais aucune n'a jamais abouti. Du moins, jusqu'à maintenant.

William Shatner bientôt de retour dans la peau du capitaine Kirk ?

En visite à la Fan Expo de Vancouver, l'acteur a fait savoir qu'il “avait été contacté par un scénariste de l'une des prochaines séries Star Trek en développement chez Paramount”. Voici ce qu'il a déclaré devant un grand parterre de fans : “On m'a demandé de revenir dans le rôle de Kirk à de nombreuses reprises. Si Kirk doit revenir, cela doit signifier quelque chose. Il faut que ce soit exceptionnel. Mais j'ai tellement été impressionné par ce scénariste que j'ai dit qu'on en parlerait après fini à Vancouver”.

Que peut-on tirer des indiscrétions de William Shatner ? Tout d'abord, si Kirk revient, ce sera bien dans une série Star Trek à venir ou déjà disponible sur Paramount +. Pour l'instant, deux séries sont actuellement diffusées sur la plateforme, à savoir l'excellente Strange New Worlds et Starfleet Academy. On sait d'ores et déjà qu'une 4e saison de SNW doit entrer en production dans quelques semaines.

Et si Paul Wesley prête déjà ses traits à un jeune James T. Kirk dans Strange New Worlds, cette 4e saison pourrait bien jouer avec les concepts d'univers parallèles ou la timeline pour mettre une scène une rencontre entre le jeune lieutenant et le le futur capitaine de l'Enterprise. En soi, ce ne serait pas étonnant, la série ayant pris l'habitude de s'amuser avec le Temps avec un grand T.

Source : TrekMovie