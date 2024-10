C’est le bon moment pour acheter de la mémoire RAM, les prix sont en chute libre

Le prix des barrettes de mémoire RAM DDR4 est en forte baisse depuis septembre. Si vous cherchez à faire évoluer votre ordinateur, c'est l'occasion de le faire sans attendre les soldes.



Tout augmente. Bien évidemment, les produits Tech ne font pas exception. Parmi eux, les ordinateurs ont souvent vu leur prix fluctuer de manière importante ces dernières années et ce pour une raison simple : les composants qu'ils intègrent changent régulièrement de tarifs. D'une manière générale, ils sont à la hausse, la faute par exemple à une pénurie de matériaux qui fait grimper ceux des SSD. On se souvient également de cette sombre période durant laquelle acheter une carte graphique était presque mission impossible.

Mais une telle courbe va dans les deux sens. C'est justement ce qui est en train de se passer avec les barrettes de mémoire RAM. Depuis 2023, elles connaissaient une hausse régulière, avant une très légère inversion en août dernier (2,4 % de baisse moyenne). À peine un mois plus tard, la tendance se confirme d'une manière spectaculaire d'après les chiffres de DRAMeXchange, branche spécialisée du cabinet d'analystes TrendForce.

Les prix des barrettes de mémoire RAM sont en forte baisse

Par exemple, le prix moyen d'une barrette de RAM 8 Go a chuté de 17 % par rapport au mois d'août. Pour 8 barrettes de 16 Go (128 Go au total), comptez 11,44 % de moins. Précision importante : cela ne concerne que la mémoire RAM DDR4, et non la DDR5, plus récente, qui elle affiche toujours des tarifs élevés.

Qu'est-ce qui explique le phénomène ? D'une part le fait que les utilisateurs sont en train de passer de la DDR4 à la DDR5. L'ancienne génération est moins demandée, ce qui nécessite de baisser son prix pour réussir à l'écouler. D'autre part, les ventes de PC ont bien repris du poil de la bête, mais pas aussi fortement que prévu. Les constructeurs se retrouvent avec un stock plus important qu'attendu. Il achètent donc moins de mémoire RAM, la demande est là aussi plus faible et les prix diminuent mécaniquement.

Rien ne permet de dire si cela va continuer, ni même si les prix seront plus intéressants ou non lors des périodes de promotions (Amazon Prime Day, Black Friday…). Toujours est-il que si vous comptiez quoi qu'il arrive acheter de la RAM DDR4, patientez quelques semaines le temps que la baisse se répercute en boutique.

Source : The Elec