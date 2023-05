Ces SSD renferment les paroles d’une chanson de Coldplay sans que personne ne le sache

Nicholas Starke, chercheur en cybersécurité, ne s’attendait pas à faire cette étrange découverte en fouillant tranquillement le firmware des SSD Kingston. En effet, ce dernier est tombé totalement par hasard sur les paroles de la chanson « The Scientist » de Coldplay. Impossible de savoir si ce petit easter egg a une réelle utilité ou s’il s’agit simplement d’une lubie d’un développeur.

Si les SSD font partie de notre quotidien, il faut bien admettre qu’une grande partie des utilisateurs ne savent comment ils fonctionnent réellement. Nul besoin en réalité d’en savoir plus que la méthode de branchement à son PC nous direz-vous — et vous auriez bien raison — mais il peut parfois s’avérer intéressant de fouiller à l’intérieur de ces petits appareils de stockage bien mystérieux. C’est précisément le hobby auquel s’adonne Nicholas Starke, chercheur en cybersécurité.

Or, justement, ce dernier a récemment une découverte pour le moins insolite. En fouillant dans le firmware d’un SSD fabriqué par la marque Kingston, celui-ci tombe sur un texte étrange. « Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are ». Les plus mélomanes d’entre vous l’auront sûrement reconnu : il s’agit des paroles de la chanson The Scientist, du groupe britannique Coldplay.

Ce constructeur a caché les paroles d’une chanson de Coldplay dans son SSD

Ces paroles ont été découvertes dans la version SKC2000_S2681103 du firmware qui fait tourner les SSD du constructeur Kingston, notamment le modèle KC2000 comme le note Bleeping Computer. « Je n’ai absolument aucune idée de la raison de leur présence dans le firmware », explique Nicholas Starke, à propos des paroles de The Scientist. « J’ai vu beaucoup d’images de firmware au cours de ma vie et celle-ci est unique ».

Alors, simple plaisanterie d’un développeur ou réel intérêt technologique ? Difficile à dire, tant que Kingston ne se prononce pas sur le sujet. Il n’est pas impossible, par exemple, que ces paroles servent d’échantillon pour tester les capacités de stockage du SSD. Dans tous les cas, si vous ne vous souvenez plus de ces paroles, vous savez désormais où chercher.

Source : Bleeping Computer