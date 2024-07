Intel : les processeurs Core Ultra 200 Arrow Lake seront 20% plus rapides selon ce benchmark

On sait enfin ce que l’on peut attendre des performances des prochaines puces Intel de la génération Arrow Lake-S, qui succèdera directement à Raptor Lake, la série de 14e génération.

Sur les réseaux sociaux chinois, des utilisateurs ont aperçu ce qui semble être les résultats de benchmarks d’une des prochaines puces Arrow Lake-S d’Intel. Son nom n’a pas été spécifié, mais on sait déjà qu’il s’agira de la série venant succéder à Raptor Lake et son Core i9-14900KS.

Cette série promet de marquer un tournant chez Intel puisqu’elle mettra définitivement fin aux Core “i”, pour laisser place aux Core Ultra. La puce repérée est donc potentiellement le futur Intel Core Ultra 245K, un Core Ultra 265K ou encore le Core Ultra 285K haut de gamme.

Les Core Ultra 200 d’Intel promettent d’être plus rapides, mais pas partout

Le nouveau processeur d’Intel aurait atteint un score de 1143 points sur le benchmark CPU-Z sur un cœur, soit une hausse de 20% par rapport aux meilleurs processeurs de la génération actuelle. En comparaison, un Intel Core i9-14900KS obtient environ 913 points, et un Core i9-14900K environ 914 points.

Le problème, c’est que si le processeur semble bien plus rapide sur un cœur, ce n’est pas le cas sur tous les cœurs. En multicœur, le processeur Arrow Lake n’atteint même pas les scores de la génération actuelle. Il n’obtient que 12 299 points, bien moins que certains Core 7. Il ne s’agirait donc peut-être pas du processeur avec le plus de coeur de la série.

Pour rappel, la série Arrow Lake est prévue pour le 3e trimestre de cette année, donc la sortie approche à grands pas. Intel nous donnera probablement davantage d’informations à leur sujet à l’occasion du salon IFA de Berlin à la fin de l’année.

En plus d’abandonner la dénomination Core “i” mythique d’Intel, il s’agira aussi sûrement de la génération qui ne sera plus compatible avec les barrettes de RAM DDR4. Il vous faudra donc dépenser quelques dizaines d’euros supplémentaires pour vous offrir les nouvelles mémoires DDR5, plus rapides. On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en apprendrons davantage.