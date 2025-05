Ces photos des Tesla Model S et X camouflées confirment une mise à jour imminente, il était temps !

Les berlines haut de gamme de Tesla attirent à nouveau l’attention. Des prototypes camouflés ont été repérés avec quelques nouveautés visibles. Un changement attendu, mais qui pourrait décevoir par sa discrétion.

Depuis deux ans, Tesla multiplie les refontes de ses modèles les plus populaires. Le Model 3 a connu un restylage complet en 2024, suivi du nouveau Model Y lancé début 2025, avec un design totalement revu, un meilleur confort et une autonomie accrue. Ces changements marquent une volonté claire de la marque : moderniser sa gamme pour rester compétitive. Dans cette dynamique, les modèles les plus haut de gamme, le Model S et le Model X, s’apprêtent eux aussi à évoluer.

Longtemps considérés comme les vitrines technologiques de Tesla, le Model S et le Model X ont peu évolué ces dernières années. Leur dernier restylage remonte à 2021, et depuis, l’intérêt autour de ces modèles a nettement diminué. Les ventes sont en chute libre, avec moins de 50 000 unités écoulées dans le monde en 2024. Au premier trimestre 2025, le constructeur les regroupe même dans la catégorie “autres modèles”, aux côtés du Cybertruck et du Semi. Pourtant, des prototypes de ces dernières camouflés ont été repérés récemment, laissant entrevoir une nouvelle mise à jour prévue pour la fin de l’année.

Tesla ajoute une caméra frontale et revoit l’éclairage intérieur des Model S et X

Les nouvelles images montrent des prototypes légèrement camouflés circulant dans la région de la baie de San Francisco. Ces véhicules présentent des modifications visuelles minimes, mais significatives. Le changement le plus visible concerne l’ajout d’une caméra sur le pare-chocs avant. Cette nouveauté pourrait améliorer la détection d’éléments situés très bas sur la route, comme des débris, des trous ou des trottoirs non repérés par les caméras latérales ou supérieures. Jusqu’ici, certaines zones restaient partiellement couvertes par le système de vision des Tesla, ce qui pouvait limiter la précision dans certaines manœuvres.

D’autres indices présents sur les prototypes suggèrent des changements esthétiques mineurs mais notables. Du ruban adhésif bleu visible sur certaines surfaces intérieures laisse penser que Tesla intègre des bandes lumineuses dans l’habitacle, comme cela a déjà été fait sur les Model 3 et Model Y. Ces éléments d’éclairage RGB apportent une ambiance visuelle plus personnalisable, sans impacter la conduite.

Côté extérieur, de légères modifications sont visibles à l’avant et à l’arrière, notamment au niveau du diffuseur et du pare-chocs. Un prototype de Model S Plaid camouflé a également été repéré sur le circuit du Nürburgring, ce qui indique que Tesla pourrait aussi tester d’éventuels ajustements aérodynamiques. Pour l’instant, tout semble indiquer une mise à jour esthétique plutôt qu’un changement en profondeur.