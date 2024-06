Vous êtes en télétravail ? Attention à cette nouvelle arnaque

Alors que le travail à distance devient de plus en plus commun, des escrocs ont concocté un stratagème élaboré pour s'attaquer aux personnes à la recherche d'un emploi à domicile.

Le FBI a publié une mise en garde contre des fraudeurs qui publient de fausses offres d'emploi et incitent les victimes à effectuer des paiements en cryptomonnaies, et qui finissent donc par perdre beaucoup d’argent. Selon les forces de l’ordre, les escrocs prennent contact par le biais d'appels, de textes ou de courriels non sollicités, offrant des emplois à distance trop beaux pour être vrais, avec des tâches simples comme noter des restaurants ou cliquer à plusieurs reprises sur un bouton.

Pour paraître légitimes, ils peuvent se faire passer pour des agences de recrutement connues ou en créer de nouvelles. La véritable tromperie commence lorsque les victimes sont invitées à rejoindre une plateforme frauduleuse pour suivre leurs gains supposés et « débloquer » plus de travail en effectuant un petit paiement en cryptomonnaie. Une fois le paiement effectué, l'argent disparaît dans les portefeuilles des escrocs, sans jamais réapparaître.

Lire également – Zoom, l’application de télétravail par excellence, demande à ses employés de revenir au bureau

Les pirates ciblent désormais les personnes en télétravail

Fait troublant, les fausses plateformes sont conçues pour sembler fonctionnelles en surface. Les victimes peuvent voir les gains supposés s'accumuler, ce qui crée un faux sentiment de légitimité. Cependant, toute tentative de retrait de fonds est vaine, car l'ensemble de l'opération n'est qu'une supercherie.

« Les escrocs dirigent les victimes vers une fausse interface, qui montre que les victimes gagnent de l'argent, alors qu'elles n'ont pas la possibilité de le retirer », indique le FBI dans son avertissement.

Pour se protéger, le FBI invite les particuliers à se méfier des offres d'emploi non sollicitées et à éviter de cliquer sur des liens, de télécharger des fichiers ou d'ouvrir des pièces jointes provenant de sources inconnues. Il est fortement déconseillé d'envoyer de l'argent à de prétendus employeurs ou de payer pour des services qui prétendent récupérer des fonds en cryptomonnaie perdus.

En outre, le FBI met en garde contre la communication d'informations financières ou de données personnelles identifiables aux auteurs d'offres d'emploi non sollicitées, et recommande de signaler de tels incidents aux autorités compétentes.