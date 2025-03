Ces motos électriques qui inquiètent la police pourraient bientôt être interdites

Un certain type de moto électrique se retrouve au cœur d’une polémique. Ces véhicules, rapides et silencieux, seraient de plus en plus impliqués dans des délits, notamment des vols à la volée. Face à leur popularité grandissante, les autorités cherchent des solutions pour limiter leur usage illégal.

Les motos et vélos électriques séduisent de plus en plus de conducteurs grâce à leur design compact, leur absence d’émissions polluantes et leur facilité d’utilisation. Leur puissance et leur maniabilité en font des alternatives modernes aux scooters et aux petites motocross. Mais au Royaume-Uni, un type bien précis de motos électriques inspirées de modèles de la marque Sur-Ron, vendu autour de 5 700 €, attire l’attention des forces de l’ordre. Selon plusieurs responsables, ces engins seraient devenus un outil privilégié pour certains criminels.

En cause, leur capacité à accélérer rapidement, circuler discrètement et échapper facilement aux contrôles. Elles sont notamment utilisées pour des vols à la volée, comme l’arrachage de téléphones portables en pleine rue. La police britannique constate une augmentation inquiétante de ces délits, avec plus de 70 000 téléphones volés en 2024 rien qu’à Londres, et estime que ces motos sont majoritairement utilisées dans un cadre illégal. Face à cette situation, elle envisage des mesures plus strictes pour encadrer leur usage.

Ces motos électriques sont accusées d’être utilisées presque uniquement pour le crime

Ces motos électriques sont techniquement conçues pour un usage hors route, mais elles sont largement utilisées en milieu urbain. Leur puissance dépasse souvent les limites imposées par la réglementation, et certaines sont modifiées pour atteindre des vitesses allant jusqu’à 90 km/h. Face à ces abus, les forces de l’ordre britanniques souhaitent renforcer les contrôles et envisagent une immatriculation obligatoire pour mieux les identifier. Le constructeur chinois Sur-Ron, l’un des principaux fabricants de ce type de véhicules, aurait même été contacté pour collaborer avec les autorités.

Les discussions portent désormais sur plusieurs pistes : des restrictions plus strictes, une meilleure application des lois existantes, voire une interdiction pure et simple. Reste à savoir si ces mesures suffiront à limiter les usages illégaux sans pénaliser les propriétaires qui utilisent ces motos dans un cadre légal et récréatif.

Avec leur popularité croissante au Royaume-Uni, ces motos électriques pourraient rapidement attirer l’attention des autorités ailleurs en Europe. Si leur usage criminel continue d’augmenter, d’autres pays pourraient envisager des restrictions similaires pour encadrer leur circulation et limiter les abus.

Source : dailymail