Ces métiers occupés par des femmes seront les premiers éliminés par l’IA, un rapport fait froid dans le dos

Les effets de l’intelligence artificielle ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Une nouvelle étude met en évidence un déséquilibre inquiétant dans l’impact de l’automatisation. Voici pourquoi les femmes sont beaucoup plus exposées à la transformation ou à la suppression de leur poste.

Les mutations du monde du travail s’accélèrent sous l’effet des technologies numériques et de l'IA. L’automatisation gagne du terrain dans de nombreux secteurs. Ce bouleversement modifie la nature même de certaines professions, avec des conséquences majeures pour des millions de salariés.

Un rapport publié par l’Organisation internationale du travail (OIT) révèle que l’intelligence artificielle générative n’affecte pas tous les travailleurs de manière équivalente. Selon cette étude menée avec un institut polonais, les femmes dans les pays riches sont trois fois plus exposées que les hommes à la transformation de leur emploi par l’IA.

Les emplois de bureau tenus par des femmes sont ciblés par l’automatisation via l’IA générative

Dans le détail, l’étude indique que 9,6 % des emplois occupés par des femmes dans les pays à hauts revenus pourraient être profondément transformés ou supprimés, contre 3,5 % pour les hommes. Cette différence s’explique par la répartition genrée des fonctions, la gente féminine occupant massivement des postes dans le support administratif, le secrétariat ou la gestion de dossiers. Ces tâches sont aujourd’hui automatisables grâce à l’intelligence artificielle générative, qui est déjà utilisée dans certaines entreprises. En Inde, la société Dukaan a remplacé 90 % de son service client par une IA en 2023, avec un gain d’efficacité immédiat.

L’automatisation ne signifie pas toujours la suppression complète des métiers, mais elle en modifie les contours. Les experts insistent sur la nécessité d’accompagner cette transition par des politiques de formation et de reconversion. Sans action, les femmes risquent d’être les premières touchées. Le rapport cite jusqu’à 34 % d’emplois concernés dans certains pays. Bill Gates évoquait récemment une évolution similaire dans des professions à haute expertise, comme les médecins ou les enseignants, qui pourraient à terme être assistés, voire remplacés, par l’IA. Face à cette vague de changements, il devient urgent d’aider celles et ceux les plus exposés à trouver leur place dans le monde du travail de demain.