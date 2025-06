Ces deux nouveautés arrivent sur votre iPhone avec iOS 26

Apple nous a caché deux fonctionnalités qui seraient disponibles sur iPhone avec iOS 26, voici ce qu'on sait à leur sujet.

Au début du mois de juin, Apple a présenté les nouvelles fonctionnalités d'iOS 26 lors de sa traditionnelle WWDC. Mais le constructeur n'aurait pas communiqué sur toutes les nouveautés prévues pour le système d'exploitation de l'iPhone. Bloomberg nous apprend que la firme californienne s'est montrée prudente en termes d'annonces, craignant un autre couac, après celui des fonctions d'IA et des améliorations de Siri qui ne sont finalement jamais arrivées sur iOS 18.

Mais d'après le journaliste Mark Gurman, source fiable quand il s'agit d'évoquer les futurs produits et services d'Apple, au moins deux fonctionnalités dont on n'a pas entendu parler jusqu'ici devraient être intégrées à iOS 26. Il ne précise toutefois pas si elles seront rendues disponibles dès la première version stable du système, ou via des mises à jour ultérieures.

iOS 26 va ajouter la traduction en temps réel avec AirPods et la synchronisation de connexion aux réseaux publics entre appareils Apple

La première fonction en question est la traduction en direct des conversations avec les AirPods. Quand une personne (celle sans AirPods) parle dans sa langue, une traduction en temps réel est générée par l'iPhone et retransmise aux écouteurs sans fil. Quand l'individu qui porte les AirPods répond, le processus inverse est réalisé, et c'est cette fois le haut-parleur de l'iPhone qui est sollicité pour reproduire la traduction, afin que l'interlocuteur puisse suivre la conversation. Il s'agit en fait de rendre compatibles les AirPods avec cette fonctionnalité de traduction déjà existante.

L'autre option mentionnée permet de synchroniser les identifiants de connexion aux réseaux publics sur tous les appareils. Vous pourrez donc vous connecter avec tous vos appareils de l'écosystème Apple (iPhone, iPad, Mac) à un réseau public (café, aéroport, hôtel, bibliothèque…) en renseignant les identifiants de connexion une seule fois, sur un premier terminal. On ne parle ici pas seulement de synchronisation du mot de passe des réseaux, mais surtout de toutes les informations que peuvent exiger certains portails. Vous ne perdrez plus votre temps à remplir plusieurs fois le même formulaire.