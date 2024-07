Ces chercheurs peuvent contrôler votre appétit en envoyant des ondes magnétiques sur votre cerveau, voici comment

Des scientifiques en Corée du Sud ont développé une nouvelle technologie non invasive pour contrôler les neurones à distance, nommée Nano-MIND. Cette découverte pourrait ouvrir la voie à des traitements innovants pour les troubles neurologiques.

Alors que tous les yeux sont tournés vers Neuralink et ses implants cérébraux, et que des chercheurs développent des implants oculaires avec des panneaux solaires pour restaurer la vue, une autre avancée majeure a été réalisée en Corée du Sud. Des chercheurs ont mis au point une technologie qui permet de manipuler les neurones à distance, sans nécessiter d'implants. Cette méthode, baptisée Nano-MIND, utilise des champs magnétiques et des nanoparticules pour activer certaines parties du cerveau.

L'innovation majeure de Nano-MIND réside dans son approche non invasive. Contrairement aux méthodes traditionnelles, cette technologie n'exige pas d'implant physique. Des nanoparticules magnétisées sont injectées dans le cerveau du patient et reliées à des champs magnétiques externes. Ces derniers interagissent avec des neurones génétiquement modifiés pour devenir des magnéto-récepteurs. Ils activent les neurones lorsque les nanoparticules se mettent à tourner sous l'influence des champs magnétiques.

Cette avancée permet de contrôler le cerveau avec des nanoparticules et des champs magnétiques

Lors d'expérimentations sur des souris, les chercheurs ont pu observer des changements comportementaux notables. Par exemple, les animaux dont les neurones avaient été manipulés avec Nano-MIND montraient une augmentation significative de leur appétit, devenant jusqu'à quatre fois plus affamés que les souris non traitées.

Ces résultats indiquent que cette technologie pourrait potentiellement être un jour utilisée pour influencer des comportements ou traiter des désordres neurologiques. Toutefois, des experts comme Félix Leroy, de l'Institut de neurosciences de Sant Joan d'Alacant, expliquent bien que les effets à long terme de cette technologie restent incertains.

Sur le même sujet – Neuralink vient de mettre un humain à jour, bienvenue dans l’ère des cyborgs

L'un des défis majeurs sera de déterminer si Nano-MIND peut offrir des résultats durables sans nécessiter de stimulation constante. Si ce n'est pas le cas, l'efficacité de cette technologie pourrait être limitée. Néanmoins, cette avancée représente une étape importante dans la manipulation des fonctions cérébrales, avec des applications potentielles dans le domaine des interfaces cerveau-machine et des traitements neurologiques. Les chercheurs espèrent que cette innovation pourra être largement utilisée pour approfondir notre compréhension des fonctions cérébrales et développer de nouvelles thérapies.

Source : Newatlas