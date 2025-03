Ces chercheurs ont-ils trouvé une source d’énergie infinie pour les montres connectées ?

L'autonomie est le talon d'Achille des montres connectées. Mais si on vous disait qu'une équipe de chercheurs a peut-être trouvé la solution miracle ? Fini les recharges quotidiennes, place à l'énergie infinie ! Enfin presque…

L'autonomie limitée des montres connectées est un frein à leur adoption massive. Recharger sa montre tous les soirs, c'est contraignant. Mais une équipe internationale de chercheurs vient peut-être de trouver la solution à ce casse-tête technologique.

Cette découverte repose sur un principe physique méconnu : la triboélectrification. En clair, il s'agit de générer de l'électricité par le frottement entre deux surfaces. Un peu comme lorsque vous créez de l'électricité statique en vous frottant les cheveux avec un ballon.

Le secret des nano-billes

Les scientifiques ont mis au point des nano-billes en plastique, composées de mélamine et de formaldéhyde. Leur trouvaille ? Mélanger des billes de tailles différentes. Les plus grosses se chargent négativement, tandis que les plus petites deviennent positives. En les plaçant de part et d'autre d'un film fin, ils ont créé un « nanogénérateur triboélectrique » capable de produire plus d'électricité que les autres méthodes connues

Ce système présente plusieurs avantages. D'abord, il est durable : les billes ne se frottent pas directement entre elles, ce qui limite leur usure. Les tests ont montré qu'elles pouvaient supporter 10 000 cycles d'utilisation. Ensuite, leur fabrication est relativement simple et économique, ne nécessitant pas de solvants. Enfin, lorsqu'elles finissent par s'user, un simple revêtement en poudre suffit à leur redonner vie.

Bien sûr, ne vous attendez pas à alimenter votre maison avec ce système. Le courant produit se mesure en nano-ampères, une unité minuscule. Mais pour des appareils à faible consommation comme les montres connectées ou certains capteurs médicaux, cette technologie pourrait être révolutionnaire.

Ignaas Jimidar, auteur principal de l'étude, souligne l'importance de cette découverte : « Notre recherche montre que de petits changements dans le choix des matériaux peuvent conduire à des améliorations significatives de l'efficacité de la production d'énergie ». Une avancée qui ouvre la voie à de nouvelles applications dans notre vie quotidienne, sans dépendre des sources d'énergie traditionnelles. Alors, bientôt la fin des chargeurs pour nos montres connectées ? Pas tout de suite, mais cette innovation pourrait bien être un premier pas vers des wearables à l'autonomie quasi-illimitée.