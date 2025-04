La Ioniq 6 revient plus aérodynamique que jamais et promet une autonomie record

Hyundai continue de faire évoluer sa berline électrique Ioniq 6. Son look divise toujours, mais elle gagne en modernité. L’édition 2026 promet plus de technologie et une version sportive en approche.

Le marché des voitures électriques évolue vite, et les constructeurs doivent suivre le rythme. En 2022, Hyundai avait lancé la Ioniq 6, une berline électrique à l’allure futuriste qui n’avait laissé personne indifférent. Si certains ont adoré ses lignes très fluides, d’autres l’ont trouvée trop osée. Malgré cela, elle s’est imposée comme une référence en matière d’efficacité. Son design aérodynamique, hérité du concept Prophecy, repose sur un coefficient de traînée de 0,21 qui favorise la réduction de la consommation et l’allongement de l’autonomie.

Extérieurement, la Ioniq 6 2026 conserve sa silhouette profilée, mais affine encore son style. Le double aileron arrière disparaît, remplacé par un becquet type “ducktail” plus discret et plus élégant. Le bouclier avant semble aussi plus fluide, dans l'esprit du concept RN22e présenté en 2022. Hyundai annonce également une version N Line au style plus dynamique et agressif. Ce modèle s’inspire visuellement du prototype, avec des éléments de design plus sportifs qui annoncent peut-être une version hautes performances prévue pour l’été.

La Ioniq 6 de 2026 gagne un habitacle retravaillé et promet de meilleures technologies

L’intérieur a aussi été revu pour améliorer le confort. Hyundai a repensé le volant, modernisé les matériaux de finition, et modifié la console centrale. Ces ajustements doivent rendre la conduite plus agréable tout en renforçant la sensation de qualité. Même si le constructeur reste discret sur les caractéristiques techniques, on peut s’attendre à ce que la berline adopte les nouvelles batteries de 63 kWh et 84 kWh déjà vues sur d'autres modèles électriques du groupe. L’espace à bord devrait rester généreux, avec un empattement de près de trois mètres comme sur le modèle actuel.

La version précédente affiche jusqu’à 614 km d’autonomie en cycle WLTP, ce qui en faisait déjà l’un des meilleurs scores de sa catégorie, face à des modèles comme la Tesla Model 3 ou la BMW i4. Si la nouvelle Ioniq 6 2026 embarque bien les batteries de dernière génération, on peut raisonnablement s’attendre à une autonomie dépassant les 650 km sur le même cycle. Hyundai n’a pas encore communiqué sur la puissance ou la vitesse de recharge, mais les premiers chiffres pourraient tomber d’ici l’été. La présentation officielle d’une version sportive est prévue en juillet. Elle devrait venir compléter une gamme plus mature, toujours axée sur l’efficacité et la technologie.