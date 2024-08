Ces anime très attendus sur Netflix sont déjà disponibles sur le Web, attention aux spoilers

Netflix fait face à une succession de fuites importantes concernant les différents anime attendus dans les mois à venir. Plusieurs séries et films sont concernés, voici lesquels.

Si l'on associe généralement Netflix a des séries phares comme Stranger Things pour ne citer qu'elle, il ne faut pas oublier une part très importante du catalogue de la plateforme de streaming : l'animation japonaise. Cela fait déjà quelques années que le service fait la part belle aux anime et depuis, le nombre de titre s'est grandement étoffé. Entre les adaptations de jeux vidéo comme Castlevania ou de mangas comme Baki the Grappler, Demon Slayer, Four Knights of the Apocalypse et bien d'autres, il y a de quoi passer des centaines d'heures devant l'écran.

Netflix ne cesse de proposer régulièrement de nouvelles entrées dans sa section animation japonaise. Plusieurs sont attendues avec impatience dans les mois qui viennent, mais comme souvent malheureusement, certains ont décidé de gâcher la fête en diffusant des épisodes piratés sur les réseaux sociaux et les sites de torrents. Entre extraits et série complète, il va falloir faire attention aux spoilers.

Voici la liste des anime Netflix qui ont fuité avant leur sortie

Sur X (Twitter) ou 4chan par exemple, on peut assez facilement tomber sur des courtes vidéos de mauvaise qualité montrant quelques secondes ou minutes d'un anime à venir sur Netflix. Des filigranes et des horodatages sont visibles, montrant qu'il s'agit bien de version préalables à la diffusion au grand public. Parmi les fuites, certaines anime sont plus touchés que d'autres. Voici ce qu'il est déjà possible de trouver, sachant que la liste risque fort de s'allonger au fil de jours :

Ranma ½ , remake de la série culte de Rumiko Takahashi : épisodes 1, 3 et 4.

, remake de la série culte de Rumiko Takahashi : épisodes 1, 3 et 4. DanDaDan , adaptation du manga éponyme publié à partir de 2021 au Japon : épisodes 1 à 6.

, adaptation du manga éponyme publié à partir de 2021 au Japon : épisodes 1 à 6. Terminator Zero , reprenant le monde des films avec Arnold Schwarzenegger : intégralité de la série.

, reprenant le monde des films avec Arnold Schwarzenegger : intégralité de la série. Le film d'animation Mononoke the Movie : Phantom in the Rain en entier.

Si vous voulez profiter de ces titres sans savoir à l'avance ce qu'il va se passer, mieux vaut éviter de jeter un œil aux groupes parlant d'anime sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines.