Ces anciens ingénieurs de Tesla ont créé des sportives électriques ultralégères et bien moins chères qu’une hypercar

Les voitures électriques sont souvent synonymes de poids élevé, mais la startup Longbow veut changer cela. Fondée par d’anciens cadres de Tesla et Polestar, elle présente deux sportives ultralégères, la Speedster et la Roadster. Avec des performances honorables et un prix bien inférieur à celui des hypercars électriques, ces modèles pourraient séduire les amateurs de conduite pure.

Dans l’univers des voitures électriques, l’innovation se concentre souvent sur les performances extrêmes. La Rimac Nevera, avec ses 1914 chevaux et son 0 à 100 km/h en 1,81 seconde, coûte plus de 2 millions d’euros. La Porsche Mission X, encore à l’état de prototype, promet des chiffres tout aussi impressionnants. Mais ces véhicules restent inaccessibles pour la majorité des passionnés. C’est là que Longbow veut se démarquer, en misant sur la légèreté et l’agilité plutôt que sur la course à la puissance.

Longbow, une startup britannique fondée par d’anciens dirigeants de Tesla, Polestar et Lucid, veut ressusciter l’esprit des Lotus Elise et Jaguar E-Type avec des voitures électriques bien plus accessibles. La Speedster, une biplace découvrable, affiche un poids plume de 895 kg et un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Sa grande sœur, la Roadster, plus lourde de 100 kg, réalise le même exercice en 3,6 secondes. Pour comparaison, une Porsche Taycan Turbo S pèse près de 2,3 tonnes et coûte plus de 200 000 euros.

Longbow mise sur la simplicité pour rendre ses sportives accessibles

Contrairement aux hypercars bardées de technologies complexes, les Speedster et Roadster misent sur la simplicité. Leur châssis en aluminium est conçu pour être léger et durable, et leurs pièces sont majoritairement issues de fournisseurs existants. Sous le capot, on retrouve un moteur de 240 kW (326 ch), loin des puissances démesurées des supercars électriques, mais suffisant pour garantir de belles sensations de conduite. Le tout avec une autonomie estimée à 275 miles (environ 440 km) pour la Speedster.

Le prix est un autre argument de taille. La Speedster sera proposée à environ 99 000 euros, et la Roadster à 76 000 euros. Des montants bien plus abordables que les millions d’euros demandés pour une Rimac Nevera ou même les prix à six chiffres d’une Porsche Taycan ou Maserati GranTurismo Folgore. Longbow prévoit une première production limitée à 150 unités en 2026, avant un passage à la production en série. Reste à voir si cette approche séduira les amateurs de voitures légères, alors que l’industrie automobile tend plutôt vers des véhicules toujours plus imposants.