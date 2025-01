Ces AirPods Pro 2 sont à prix canon pour les soldes !

Les écouteurs haut de gamme d’Apple vous font de l’oeil ? C’est le bon moment pour craquer ! Durant les soldes, avec le code RAKUTEN20, vous pouvez vous les offrir pour 190 € seulement. C’est une offre à ne pas manquer !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les soldes d’hiver ont démarré ce matin et les bons plans se succèdent. Après l’iPad 10, c’est au tour des écouteurs d’Apple de voir leur prix chuter.

Les AirPods Pro de 2ème génération avec boitier de charge MagSafe USB-C sont sortis il y a un peu plus de 1 an. Ils sont toujours en vente au prix de 279 € sur le site d’Apple mais vous pouvez les trouver à seulement 209,99 € sur Rakuten. Et bonne nouvelle, avec le code RAKUTEN20, vous pouvez profiter de 20 € de réduction supplémentaire.

Les AirPods Pro 2 passent ainsi à 189,99 €. C’est un prix sacrifié pour des écouteurs de cette gamme !

Les excellents AirPods Pro 2 passe à prix réduit pour les soldes

Les AirPods Pro 2 (USB-C) sont des écouteurs performants dotés d’une excellente réduction bruit active. Ils embarquent la puissante puce H2 et profitent d’une autonomie de 6h d’utilisation (24 heures d’autonomie supplémentaire avec le boitier de charge).

Cette nouvelle version offre une expérience sonore améliorée, plus claire et détaillée. De même, avec le suivi dynamique des mouvements de tête et la prise en compte de votre morphologie, le rendu est plus immersif.

Avec la réduction active du bruit qui est particulièrement efficace, les bruits indésirables sont complètement effacés. Vous ne souhaitez pas vous isoler totalement des bruits autour de vous ? Le mode Transparence vous permet de continuer à entendre ce qu’il se passe sans avoir à retirer vos écouteurs. Le volume s’adapte d’ailleurs automatiquement en fonction de votre environnement.

Certifiés IP54, les AirPods Pro 2 peuvent être utilisés à l’extérieur pour vos activités sportives puisqu’ils résistent aux éclaboussures d'eau et à la transpiration.