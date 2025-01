CES 2025 : LG veut révolutionner la mobilité avec sa maison connectée nomade

À quelques jours du CES 2025 de Las Vegas, LG vient de dévoiler un concept novateur qui pourrait transformer notre façon de voyager : la plateforme MX.

Le nouveau projet ambitieux de LG, nommé MX Platform, propose de transporter notre environnement domestique connecté lors de nos déplacements, estompant ainsi la frontière entre maison et mobilité.

La plateforme MX se présente sous la forme d'un véhicule futuriste de type camping-car, mais repensé pour l'ère numérique. Sa particularité réside dans sa conception en deux espaces distincts : un habitacle traditionnel pour le conducteur à l'avant, et un espace modulable à l'arrière qui constitue le cœur de l'innovation.

LG veut vous faire voyager avec le même confort qu’à la maison

Cette zone arrière se veut entièrement personnalisable et peut accueillir différents appareils connectés de l'écosystème LG. Les utilisateurs pourront y créer des espaces sur mesure, comme un bureau pour le télétravail, un salon multimédia, ou même un studio créatif. L'intelligence artificielle, via la solution ThinQ ON de LG, orchestre l'ensemble des équipements et services, promettant une gestion intuitive de l'environnement.

Le concept « Space-as-an-Experience » va au-delà du simple aménagement intérieur. LG prévoit d'intégrer des services externes comme la commande de repas, la blanchisserie ou la réservation d'hôtels, transformant le véhicule en véritable hub de services connectés. Le système peut également gérer les emplois du temps et fournir des briefings d'informations personnalisés.

Pour rendre ce concept accessible au plus grand nombre, LG envisage de le commercialiser sous forme d'abonnement. Les utilisateurs pourront ainsi sélectionner et modifier leur configuration d'appareils selon leurs besoins, offrant une flexibilité inédite dans l'usage de cet espace mobile.

Lyu Jae-cheol, président de LG Home Appliance Solution Company, annonce que cette innovation s'inscrit dans la vision « Zero Labor Home » de l'entreprise, visant à étendre l'expérience client à tous les aspects de la vie quotidienne. Bien qu'il ne s'agisse encore que d'un concept, les visiteurs du CES 2025 devraient pouvoir découvrir un prototype fonctionnel sur le stand LG. Cette présentation permettra probablement de mieux comprendre comment l'entreprise envisage l'avenir de la mobilité et des espaces de vie hybrides. Le délai de commercialisation reste encore incertain.