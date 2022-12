Samsung domine encore le marché des smartphones, loin devant Apple

Le cabinet d’études Counterpoint a de nouveau partagé ses données concernant les parts de marché des fabricants de smartphones dans le monde, et c’est toujours le géant coréen Samsung qui domine.

Il y a quelques semaines, Canalys avait partagé un compte rendu de la situation du marché des smartphones au troisième trimestre 2022, et c’est désormais à son confrère Counterpoint de préciser les données en dévoilant qui des fabricants de smartphones s’en est le mieux sorti au niveau des ventes.

Sans surprise, les chiffres montrent que c’est Samsung qui domine toujours, avec une part de marché de 21 %. Celle-ci est d’ailleurs en hausse par rapport au même trimestre l’année dernière (20 %). Au total, au troisième trimestre 2022, Samsung a écoulé 64,3 millions de smartphones. C’est moins que les 69,3 millions il y a un an, mais Canalys avait rapporté une chute du nombre de ventes de téléphones de 9 % sur cette période en 2022. Plus tôt cette année, nous rapportions que Samsung se retrouvait avec 50 millions de smartphones sur les bras après avoir vu sa popularité décliner.

Apple occupe la deuxième place chez les fabricants de smartphones

Avec 49,3 millions d’appareils vendus au troisième trimestre 2022, en hausse par rapport aux 48 millions de l’année passée, Apple est le seul fabricant de smartphones à voir ses ventes augmenter d’une année à l’autre. Cela est probablement dû à l’important succès des iPhone 14 Pro, même si le géant américain a énormément de mal à vendre ses iPhone 14 et 14 Plus. Sa part de marché passe ainsi de 14 % au troisième trimestre 2021 à 16 % au trimestre dernier.

En troisième position, on retrouve évidemment Xiaomi, qui parvient lui à sauver les meubles. Sa part de marché stagne à 13 % sur un an, mais ses ventes ont chuté en 2022. Il n’a expédié que 40,5 millions d’appareils au troisième trimestre, contre 44,4 à la même période l’année précédente.

Enfin, on note que Oppo, Vivo et les autres ont tous vu leurs ventes et leurs parts de marché significativement baisser en 2022, notamment à cause des excellents résultats d’Apple. D’ailleurs, Counterpoint souligne que les ventes de smartphones ont diminué de 12 % par rapport à l'année précédente, même s'il a augmenté de 2 % par rapport au deuxième trimestre 2022 pour atteindre 301,9 millions d'unités.

Source : Counterpoint