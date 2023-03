Ce Youtubeur se fait voler sa camionnette, Internet lui retrouve en moins de deux

Ce Youtubeur était loin d’imaginer l’incroyable machine qui s’est mise en branle lorsqu'il a annoncé sur les réseaux que sa précieuse camionnette avait été volée. Les réseaux sociaux sont souvent pointés du doigt pour leur « toxicité », mais son histoire témoigne de l’entraide qui peut unir les membres d’une communauté.

Le 1er mars 2023, Ludwig s’est fait voler sa camionnette, un iconique Subaru Sambar qu’il a fait importer du Japon à grands frais. Ce célèbre Youtubeur a immédiatement partagé son émotion sur Twitter et sur les réseaux. Il avait entreposé sa camionnette dans un entrepôt de Los Angeles pour la protéger des pluies diluviennes qui se sont abattues cette semaine sur la Cité des Anges.

Un voleur a profité de la tempête et du fait que l’électricité soit coupée dans le garage pour s’emparer du véhicule. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une voiture de collection, Ludwig l’avait importée en provenance du Pays du Soleil levant pour la modique somme de 7000 $, elle avait une grande valeur sentimentale. La communauté a été sensible à son appel. Sur YouTube, comme sur Twitter et Reddit, les membres se sont mis à partager des informations.

La communauté a retrouvé la voiture volée de ce Youtubeur en deux jours

Il aura fallu moins de deux jours pour retrouver le véhicule volé. Ludwig avait certes demandé à ses abonnés de partager toute information s’ils voyaient quoi que ce soit, mais il était sans doute loin d’imaginer l’ampleur de la chaîne de solidarité qui s’était créée pour venir à son secours. Partout sur la toile, des gens ont échangé des informations, des memes et des vidéos pour relayer l’histoire de Ludwig.

Son ami Anthony « Slime » Bruno passe les rues de la ville au peigne fin et repère la camionnette. À sa surprise, un homme était assis au volant de la Subaru, à l’arrêt. Le voleur réclame tout d'abord 10 000 $ pour restituer la voiture, puis s’enfuit. Ludwig peut remercier sa communauté, et Internet, sans qui il aurait pu faire une croix sur son bien.