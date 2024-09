Ce Youtubeur a voulu conduire une Tesla la tête en bas, regardez le résultat en vidéo

Juste pour le plaisir de savoir si c'est possible, un youtubeur a essayé de conduire une Tesla retournée. Il a tout de même fallu lui apporter une modification de taille au préalable.



Il y a des questions existentielles dont on rêve d'avoir la réponse un jour. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Quel est le sens de la vie ? Peut-on conduire une Tesla à l'envers ? Aucune idée pour les deux premières, en revanche quelqu'un s'est chargé de la troisième. Il s'agit du Youtubeur WhistlinDiesel, connu pour maltraiter les voitures de manière extrême. C'est lui qui a réduit un Cybertruck à l'état d'épave sur roues (fonctionnelle) après une série de tests par exemple.

Ne cherchez pas une raison logique ou une utilité pratique à la tentative, il s'agit surtout de mettre la voiture dans une situation la plus improbable possible et de voir comment elle s'en sort. Après tout, qui peut le plus peut le moins non ? On s'en doute, entre l'idée et la réalisation, il a fallu passer par quelques étapes préalables.

Il tente de conduire une Tesla à l'envers, mais est-ce possible ?

Pour retourner la Tesla et la conduire sans qu'elle touche le sol, il n'y a qu'une seule solution : l'équiper de roues suffisamment hautes. Celles choisies par le vidéaste font environ 3 mètres de diamètre. Elles sont étonnamment fines au final, mais leur fixation est assurée par des essieux très épais. Impossible de tourner bien sûr. La solidité de l'ensemble ne fait plus aucun doute quand on voit le véhicule rouler sur des barrières en métal sans qu'elles le ralentissent une seule seconde.

Lire aussi – Il tire sur son Cybertruck avec un fusil à pompe pour vérifier qu’il est bien résistant aux balles, la réponse en vidéo

Une fois la voiture retournée à l'aide d'une pelleteuse, il est temps de monter tant bien que mal à l'intérieur et de démarrer. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Nous vous laissons la surprise de découvrir le verdict dans la vidéo ci-dessous. Un petit avertissement préalable : le sort réservé à l'auto à la toute fin va faire grincer des dents pas mal de monde. Vous êtes prévenu.