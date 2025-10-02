Ce vestige du Système solaire disparaît peu à peu, les chercheurs alertent sur ses conséquences

On pensait la ceinture d’astéroïdes éternelle, mais elle est en train de disparaître. Et ce lent effritement pourrait bien concerner la Terre.

La ceinture d’astéroïdes est l’un des vestiges les plus fascinants de la formation du Système solaire. Située entre Mars et Jupiter, elle est la source de la majorité des météorites qui atteignent notre planète. Selon une étude récente, environ 70 % de ces fragments proviennent de seulement trois grandes familles d’astéroïdes issues de cette région. Chaque jour, certains de ces morceaux se consument dans l’atmosphère terrestre, tandis que d’autres parviennent jusqu’au sol. À l’origine, cette dernière aurait même pu devenir une planète, mais l’influence gravitationnelle de la géante rouge a empêché sa formation il y a plusieurs milliards d’années.

Mais cette ceinture n’est pas éternelle. Des chercheurs de l’Université de la République en Uruguay ont calculé qu’elle perd environ 0,0088 % de sa masse active tous les millions d’années. Ce chiffre peut paraître insignifiant, mais il révèle pour la première fois la vitesse réelle de cette lente disparition. Les scientifiques savaient déjà que des collisions ou des éjections avaient lieu, mais c’est la première fois qu’une estimation chiffrée de l’érosion globale est publiée.

La lente disparition de la ceinture d’astéroïdes pourrait aussi concerner la Terre

Deux phénomènes principaux expliquent cette perte. Près de 80 % des astéroïdes finissent par entrer en collision, se réduisant en poussière qui se disperse dans l’espace. Les autres sont éjectés vers des zones gravitationnelles instables, voire projetés vers des planètes comme la Terre, Mars ou Jupiter. Ce sont ces débris qui, une fois attirés par notre gravité, deviennent des météorites. Certaines sont d’ailleurs devenues célèbres, comme celles retrouvées en Antarctique ou au Sahara. Elles ne doivent pas être confondues avec les Perséides, ce spectacle d’étoiles filantes visible chaque été, qui provient en réalité des débris de la comète Swift-Tuttle.

À très long terme, cette évolution pourrait réduire le risque de collisions avec notre planète. Mais le processus reste incroyablement lent : il faudrait plusieurs millions d’années pour que la ceinture disparaisse totalement. Pour les scientifiques, l’intérêt de cette recherche est avant tout de mieux comprendre la dynamique du Système solaire et l’origine des corps célestes qui circulent encore aujourd’hui près de la Terre. Étudier l’amincissement progressif de cet anneau rocheux revient à plonger dans l’histoire même de notre voisinage spatial, une histoire qui continue de s’écrire bien au-delà de l’échelle humaine.