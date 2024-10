70 % des météorites proviendraient de ces trois groupes d’astéroïdes

Une récente étude pourrait enfin expliquer l'origine de la plupart des météorites qui atteignent notre planète. Selon les chercheurs, trois groupes d'astéroïdes seraient à l'origine de la majorité de ces fragments venus de l'espace.

Chaque jour, la Terre est bombardée par des météorites, des morceaux de roche spatiale qui se consument pour la plupart en traversant notre atmosphère. Mais parfois, certains de ces fragments sont suffisamment grands pour atteindre le sol et suscitent la curiosité des scientifiques et du public. Jusqu'à présent, environ 6 % des météorites retrouvées ont pu être identifiées comme provenant de la Lune, de Mars ou de Vesta, un des plus grands astéroïdes de la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Mais l'origine des 94 % restants restait un mystère.

Une étude internationale vient de révéler que 70 % des météorites terrestres proviendraient de trois familles d'astéroïdes situées dans la ceinture principale, entre Mars et Jupiter. Appelées Karin, Koronis et Massalia, elles se sont formées après des collisions survenues il y a plusieurs millions d'années, dispersant de nombreux fragments dans l’espace. Ces débris auraient ensuite été attirés par la gravité terrestre.

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont utilisé des télescopes pour étudier la composition des groupes d'astéroïdes et des simulations informatiques pour reconstituer leur évolution. Parmi les familles identifiées, la famille Massalia est la plus prolifique, représentant à elle seule 37 % des météorites tombées sur Terre. La jeunesse relative de ces groupes, entre 5,8 et 40 millions d'années, explique pourquoi ils contiennent encore de nombreux fragments susceptibles de se détacher de la ceinture et de finir leur course sur notre planète.

Les familles d'astéroïdes les plus récentes produisent davantage de fragments, ce qui augmente leurs chances qu'ils atteignent la Terre. Mais à mesure que le temps passe, ces dernières perdent peu à peu leurs morceaux et deviennent moins dangereuses pour notre planète. Heureusement, aucune menace immédiate n’a été détectée parmi ces astéroïdes, et selon une étude de la NASA, nous ne risquons pas de subir l'impact dévastateur d'un astéroïde d'un kilomètre de diamètre au cours des 1000 prochaines années. Vous pouvez donc dormir tranquille !

