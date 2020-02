Ce smartphone vous empêche de prendre des selfies dénudés grâce à son AI

La marque japonaise Tone a officialisé un smartphone doté d’une caractéristique inédite : son application photo empêche son propriétaire de se prendre en photo si l’intelligence artificielle embarquée détecte que ce dernier est nu. Un moyen efficace de lutter contre le phénomène du « revenge porn » et de protéger certains inconscients.

Nous avons évoqué cette question à plusieurs reprises dans nos colonnes : le smartphone se révèle être un propagateur de contenu inapproprié et de comportements dangereux. Notamment chez les jeunes qui utilisent leur mobile pour prendre des photos dénudées qui seront ensuite transmises à certains amis (cela représente un Américain sur deux, dont 90 % des jeunes). Amis qui pourraient ne plus l’être et s’en servir par la suite pour harceler ou dénigrer l’auteur des clichés sur les réseaux sociaux. Cela concerne les jeunes, mais aussi les moins jeunes… comme un certain ex- candidat à la Mairie de Paris. Sans parler du piratage possible des téléphones, dont celui de Jeff Bezos, le patron d’Amazon.

Au Japon, une marque inconnue en occident, a présenté un smartphone dont l’objectif est de lutter contre ces comportements à risque. Le téléphone s’appelle Tone e20. Et sa principale fonctionnalité est d’empêcher son utilisateur de se prendre en photo s’il est dénudé. Comment cela marche-t-il ? L’application photo est équipée d’une intelligence artificielle qui analyse le contenu des photos entre le moment de la capture et celui de la sauvegarde. Si l’intelligence artificielle détecte une certaine nudité, la photo n’est pas sauvegardée et est supprimée automatiquement. Un peu comme un antivirus supprimerait un malware.

Il prévient aussi le tuteur légal en cas de tentative

Plus loin encore, si une photo est supprimée par l’intelligence artificielle en estimant que le sujet est nu, il prévient automatiquement le tuteur légal ou le parent en indiquant que l’utilisateur a tenté de produire une photo inappropriée. Naturellement plusieurs questions se posent quant aux limites de cette protection. Fonctionne-t-elle en vidéo, pendant un appel visio ou avec une autre application photo ? Empêche-t-elle de réaliser des captures d’écran inappropriées ? Ou encore cela fonctionne-t-il avec les fonctions photo des applications des réseaux sociaux ? La réponse est certainement négative dans chacun des cas.

Toutefois, même si la protection montre certaines limites, elle a le don d’exister. Ce qui aura, peut-être, une fonction éducative pour l’adolescent qui, inconsciemment, se met dans une position inconfortable. Côté fiche technique, le Tone e20 est équipé d’un écran HD+ de 6,26 pouces, d’un chipset Helio P22 de MediaTek, de 64 Go de stockage, de 4 Go de RAM, d’un triple capteur photo 12+12+2 mégapixels, d’un capteur selfie de 8 mégapixels, d’un lecteur d’empreinte au dos, de deux emplacements pour carte nanoSIM et d’une batterie de 3900 mAh. L’ensemble fonctionne avec Android 9.0. Son prix : 20000 yens. Soit 165 euros environ.