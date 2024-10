Samsung arrête le support de ce smartphone pliable emblématique, adieu les mises à jour

Samsung continue de retirer certains de ses appareils de la liste des mises à jour logicielles et de sécurité. Un modèle phare lancé en 2020 est désormais concerné par cette décision.

En septembre dernier, Samsung avait annoncé la fin des mises à jour pour plusieurs de ses appareils phares de 2020, comme le Galaxy Z Flip 5G, le Galaxy M31s, ainsi que les tablettes Galaxy Tab S7 et S7 Plus. Ces modèles ne recevront plus ni mises à niveau logicielles ni correctifs de sécurité, laissant les utilisateurs sans protection contre les nouvelles menaces. Aujourd’hui, c’est au tour d’un autre modèle emblématique de rejoindre cette liste.

Le Galaxy Z Fold 2, lancé en 2020, avait reçu trois mises à jour majeures d’Android, dont la dernière était Android 13. Il a également bénéficié de la dernière version de One UI 5.1.1 fin 2023. Depuis lors, il ne recevait que des correctifs de sécurité, mais ce support va maintenant s’arrêter. Une dernière mise à niveau de sécurité pourrait encore être déployée dans certains pays avant la fin de l'année, avant que le modèle ne soit définitivement retiré du programme de support de Samsung.

Le Galaxy Z Fold 2 ne recevra plus de mises à jour et ni de correctifs de sécurité

Samsung a annoncé que le Galaxy Z Fold 2 ne recevra plus de mises à jour de sécurité. Ce modèle, qui avait marqué une étape dans l’innovation des smartphones pliables, a atteint la fin de son cycle de support. Les nouveaux appareils, comme le Galaxy Z Fold 6, bénéficient de sept ans de mises à jour Android et de sécurité. En revanche, le Fold 2 ne recevra plus de correctifs, ce qui expose ses utilisateurs à des vulnérabilités potentielles.

Pour les propriétaires du Galaxy Z Fold 2, continuer à utiliser cet appareil sans les mises à jour de sécurité peut entraîner des risques à long terme. Bien que le smartphone reste fonctionnel, son manque de protection contre les failles pourrait affecter la confidentialité des données. Ceux qui recherchent une meilleure longévité avec un support prolongé peuvent se tourner vers des modèles récents comme le Galaxy Z Fold 6, qui offre des performances améliorées et une durée de support beaucoup plus longue. Mais il faudra casser la tirelire.