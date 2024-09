Samsung arrête les mises à jour sur ces appareils, découvrez si le vôtre est concerné

Samsung vient d'annoncer la fin des mises à jour pour plusieurs de ses appareils lancés en 2020. Ces smartphones et tablettes ne recevront donc plus de correctifs de sécurité.

Les mises à jour logicielles sont essentielles pour améliorer les performances des appareils et garantir leur sécurité. Chez Samsung, elles se font via One UI, l'interface maison qui évolue en parallèle des nouvelles versions d'Android. Actuellement, les utilisateurs attendent avec impatience l’arrivée de One UI 7, dont les fonctionnalités et améliorations visuelles ont déjà fuité. Cette nouvelle version devrait apporter des changements significatifs, notamment en matière de personnalisation, de widgets et d'optimisation des performances.

Cependant, tous les appareils ne bénéficieront pas de cette nouvelle version. Samsung vient d’annoncer que certains de ses modèles, lancés en 2020, ne recevront plus de mises à jour. Parmi eux, on retrouve des produits phares comme le Galaxy Z Flip 5G,le Galaxy M31s, ainsi que les tablettes Galaxy Tab S7 et S7 Plus. Après quatre années de support, ces appareils ne recevront plus ni mises à jour logicielles ni correctifs de sécurité.

Samsung met fin aux mises à jour pour ses appareils de 2020

Le retrait du support logiciel pour ces appareils marque la fin d’un cycle de quatre ans, durée habituelle de mise à jour pour les modèles Samsung antérieurs à 2024. Sans ces mises à jour, les utilisateurs des Galaxy Z Flip 5G et Galaxy Tab S7 se retrouvent avec des appareils moins sécurisés, car ils ne bénéficieront plus des correctifs nécessaires pour combler les failles de sécurité. De plus, ces modèles ne recevront pas la prochaine version de One UI 7, qui devrait pourtant offrir de nombreuses améliorations, telles que des icônes repensées et une interface plus fluide.

Pour les utilisateurs de ces appareils, il devient crucial de prendre des mesures pour protéger leurs données, comme par exemple en utilisant des VPN. Bien que ces modèles restent fonctionnels, l'absence de mises à jour risque de poser des problèmes à long terme. Par ailleurs, Samsung a allongé la durée de support de ses nouveaux appareils. La société garantit désormais sept ans de mise à jour pour les modèles lancés à partir de 2024. Une évolution qui assure une meilleure pérennité des futurs produits, mais qui laisse les propriétaires d'appareils de 2020 face à une décision difficile : continuer à utiliser des appareils moins sécurisés ou investir dans un modèle plus récent.