Ce PC portable Acer Nitro 5 avec une RTX 3060 est à prix imbattable sur Amazon

Pour une période indéterminée, Amazon propose un bon plan portant sur le PC portable gamer Acer Nitro 5 modèle AN515-55-5692. Alors qu'il est généralement commercialisé 999 euros, une réduction immédiate de 100 euros permet de l'acquérir au meilleur prix du moment à savoir 899 €.

Ne perdez pas trop de temps si vous souhaitez profiter de ce bon plan Amazon qui permet de s'équiper d'un PC portable gamer sous la barre des 900 €. Dans le cadre d'une vente flash, l'enseigne en ligne propose une réduction immédiate de 100 euros sur l'Acer Nitro AN515-55-5692. Ainsi, son prix chute de 999 € à 899 €.

Ce PC portable taillé pour le gaming est doté d'un écran mat IPS de 15,6” en définition Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 3 ms. Même au cœur de l'action, l'affichage est d'une fluidité remarquable. La technologie IPS offre des couleurs riches et lumineuses avec des angles de vision larges, pour un affichage homogène des couleurs quelle que soit votre position devant l'écran.

Il s'agit d'un PC portable très capable en Full HD grâce à son processeur Intel Core i5-10300H de 10e génération associé à la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire dédiée. Le tout est accompagné d'une mémoire RAM de 8 Go 2933 MHz (2x 4 Go – 2 slots – Maximum 32 Go) et d'un SSD au format M.2 PCIe d'une capacité de 512 Go qui lui assure la vitesse et la performance dont vous avez besoin pour profiter d'une expérience Gaming de haute qualité.