Ce pasteur rêve d’une cryptomonnaie et vole des millions à ses fidèles, il fera face à la justice

Un américain de 51 ans, pasteur de son état, a été inculpé suite à une fraude à la cryptomonnaie qui lui aurait fait gagner des millions de dollars sur le dos de ses fidèles, mais pas que.



“I have a dream !“. Ces mots prononcés lors d'un discours du pasteur Martin Luther King le 28 août 1963 ont marqué l'Histoire. En 2021, un autre pasteur américain a fait un rêve. Sauf que ses intentions étaient beaucoup moins nobles. Par commodité, nous parlerons au présent, mais rappelons qu'en l'absence de condamnation, l'accusé dont il est question ici est présumé innocent.

Francier Obando Pinillo, résidant à Pasco dans l'État de Washington, prêche au Ministerio Apostolico Profetico Tiempos de Poder, une église fréquentée par les fidèles parlant espagnol. Lors d'un de ses offices en novembre 2021, il raconte une histoire étonnante.

L'homme a rêvé d'une cryptomonnaie. Si, si, comme le Bitcoin. Il explique alors à ses fidèles l'importance de placer leur argent dans ce qu'il présente comme un investissement sécurisé et garanti. La devise virtuelle du pasteur s'appelle Solano Fi. Et quand Pinillo en parle, il faut admettre qu'elle fait envie : le pasteur assure un gain de 34,9 % mensuel sans risque. Les premiers intéressés se manifestent rapidement, mais le créateur de la Solano Fi ne veut pas se limiter à sa paroisse.

Un pasteur monte une arnaque à la cryptomonnaie et gagne des millions

Histoire de recruter plus de monde, Pinillo créé une page Facebook ainsi qu'un groupe sur l'application de messagerie Telegram appelé “Multimillionarios SolanoFi“. Ce dernier dépasse les 1 500 membres. En plus de cette publicité, le pasteur se fend d'une interface Web tout ce qu'il y a de plus crédible.

Chaque investisseur peut y voir l'argent qu'il a placé, les gains réalisés, et peut à tout moment retirer son argent. Dans les faits, il ne voit que de fausses informations lui faisant croire que tout va bien et qu'il gagne de plus en plus afin de l'inciter à ne pas demander ses sous.

Mais comment Pinillo parvient-il à voler les sommes investies ? C'est simple : il demande aux victimes de les lui transférer sur des soi-disant comptes de cryptomonnaie afin de les faire fructifier. En réalité il les détourne vers son propre compte bancaire ainsi que ceux de ses complices, dont les noms ne sont pas connus à ce jour. Pendant ce temps, l'homme convainc ses ouailles de recruter d'autres personnes pour acheter de la Solano Fi.

Coincé par le FBI, l'escroc risque une longue peine de prison

Fatalement, certains cherchent quand même à récupérer leur “gains”. Ça ne fonctionne pas bien sûr, mais le pasteur a réponse à tout : soit il faut attendre une situation économique plus favorable, soit c'est un problème technique. Et tant qu'à faire, il demande de l'argent pour “réparer” et améliorer le site Web.

Culotté à l'extrême, Pinillo dit aux plus insistants qu'il ne rendra pas le moindre centime avant que la victime trouve quelqu'un pour la remplacer. Ce petit jeu dure entre novembre 2021 et octobre 2023, puis le FBI lui met la main dessus.

L'histoire n'est pas sans rappeler une autre dévoilée en janvier 2024, où un pasteur avait également arnaqué ses fidèles à l'aide d'une cryptomonnaie “inspiré par le Seigneur”. Au total, Francier Obando Pinillo aurait extorqué 5,9 millions de dollars à ses victimes.

Inculpé, il fait face à 26 chefs d'accusation pour fraudes pour lesquels il risque jusqu'à 20 ans de prison ferme. S'il s'avère qu'il est bien coupable des faits reprochés, pas sûr qu'un passage au confessionnal suffise pour se faire pardonner.