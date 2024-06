Victime d’une arnaque à la cryptomonnaie ? Attention, les gens qui veulent vous aider peuvent aussi être des escrocs

Le FBI met en garde les victimes de “crypto scams” contre les avocats et autres firmes leur proposant leur aide. Dans la plupart des cas, ce sont aussi des escrocs qui veulent profiter de la situation.

Les cryptomonnaies ont fait du chemin depuis l'arrivée du Bitcoin en 2009. Il y en a aujourd'hui plus de 20 000 différentes. Et malheureusement, comme pour tout ce qui touche à l'argent, les escrocs n'ont pas manqué d'investir ce nouveau secteur lucratif. On ne compte plus le nombre de “crypto scams” ayant parfois fait perdre des millions d'euros aux victimes. Que ce soit par l'intermédiaire d'un malware ou en créant une fausse vidéo d'Elon Musk disant qu'il offre des Bitcoin, tous les moyens sont bons pour arnaquer les gens.

Lire aussi – Cryptomonnaie : cet arnaqueur promet aux gens qu’ils seront millionnaires, le FBI débarque chez lui

Entre 2022 et 2023, les pertes liées à ce type de fraude ont augmenté de 50 % selon le FBI, passant de 2,4 à 3,7 milliards d'euros. Dans l'immense majorité des cas, personne ne revoit l'argent qu'il a perdu. Il y a bien des cas exceptionnels où le voleur créé la surprise, mais mieux vaut ne pas compter dessus. Comme si ça ne suffisait pas, voilà que les fraudeurs enfoncent le clou en extorquant celles et ceux qui ont déjà perdu leur crypto. L'agence américaine tire la sonnette d'alarme.

En plus des arnaques à la cryptomonnaie, il faut aussi se méfier des gens qui veulent aider les victimes

La méthode est simple : il s'agit de se faire passer pour une firme d'avocats spécialisée dans la récupération des cryptomonnaies volées. Parfois, le pirate contacte lui-même la cible, et parfois c'est elle qui le fait en tombant sur un site en apparence légitime. Viennent alors les demandes qui doivent mettre la puce à l'oreille et qu'il ne faut surtout pas accepter :

Vérifier l'identité de la personne qui doit alors fournir des informations personnelles et des informations bancaires pour soi-disant récupérer son argent.

pour soi-disant récupérer son argent. Payer le montant du jugement réclamé au fraudeur initial .

. Avancer une partie des frais de la procédure .

. Payer des arriérés d'impôts et d'autres frais avant de pouvoir récupérer les fonds perdus.

Le FBI précise “[qu']entre février 2023 et février 2024, les victimes d'escroquerie à la cryptomonnaie qui ont été exploitées par des cabinets d'avocats fictifs ont déclaré des pertes totalisant plus de 9,9 millions de dollars“, soit environ 9,26 millions d'euros.