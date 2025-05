Le Play Store vous dit tout sur les applis grâce à cette nouvelle fonction de Gemini

Le Play Store continue sa transformation en profondeur. Une nouvelle fonction vient de faire son apparition sur certaines fiches d’applications. Elle pourrait bien devenir indispensable à ceux qui en ont marre de perdre du temps à comprendre ce qu’ils installent.

Le Google Play Store n’a plus rien à voir avec ce qu’il était il y a encore un an. En douze mois, près de deux millions d’applications y ont été supprimées. Ce grand ménage, lancé par Google en 2024, visait à rendre la plateforme plus fiable. Les apps jugées trompeuses, inutiles ou vides de contenu ont été retirées. Le but est d’offrir un espace plus clair, plus sécurisé et plus utile pour les utilisateurs Android.

Dans cette même volonté de rendre la navigation plus claire, Google déploie discrètement une nouvelle fonction directement dans le Play Store. Repérée par Android Authority dans la version 46.1.39-31 de ce dernier, elle est baptisée « Demander à Play à propos de cette appli ». Cette nouveauté permet aux utilisateurs de poser des questions précises sur une application avant de la télécharger, comme « Comment fonctionne-t-elle ? » ou « Y a-t-il un abonnement payant ?».

Google intègre Gemini pour répondre à vos questions sur les applis du Play Store

Tout comme dans Google Drive, où Gemini peut désormais vous résumer le contenu d’une vidéo sans la regarder, cette IA est ici utilisée pour clarifier ce que fait une application avant même son installation. Une fois disponible, la fonction apparaît juste sous le bouton « Installer ». L’utilisateur peut taper une question ou choisir parmi celles proposées. Les réponses sont affichées en quelques secondes, générées automatiquement, pour indiquer par exemple si l’appli contient des achats intégrés ou comment accéder à certaines fonctions.

La fonction n’est pas encore disponible sur toutes les applications. Certaines applis populaires, y compris celles de Google comme YouTube ou Search, ne sont pas encore compatibles. Et comme avec tout outil basé sur l’IA, certaines réponses peuvent manquer de précision. Mais malgré ces limites, cette innovation pourrait faire gagner un temps précieux à tous ceux qui hésitent avant d’installer une application. C’est un pas de plus vers un Play Store plus intelligent, capable de guider les utilisateurs, et non plus de simplement lister des applications.