Ce nouvel onglet de Google simplifie l’accès à votre historique et favoris dans le navigateur

Google prépare une nouvelle fonctionnalité dans son application qui permettra aux utilisateurs de retrouver plus facilement leurs recherches et éléments enregistrés. Cette amélioration vise à simplifier la gestion des données personnelles et de navigation directement dans son navigateur.

L’application Google évolue régulièrement pour simplifier la navigation mobile et la consultation de son historique web. Avec l’augmentation des recherches sur ce navigateur et l’utilisation quotidienne de ses services, la gestion des données personnelles devient un besoin important. Les utilisateurs souhaitent retrouver facilement leurs requêtes passées et gérer les éléments sauvegardés, sans avoir à naviguer dans des menus complexes.

Dans cette optique, la société teste un nouvel onglet appelé “Activité” dans son application. Ce nouvel espace offre un accès direct à l'historique de recherche provenant de Chrome et de l’application Google elle-même. En plus de faciliter la consultation des recherches récentes, cet onglet permettra de gérer les éléments enregistrés, prenant ainsi la place de l’actuel onglet “Enregistré”. La fonctionnalité est actuellement disponible pour certains utilisateurs, en particulier sur les modèles Pixel, ce qui suggère un déploiement progressif avant une diffusion plus large.

Le nouvel onglet Activité facilite l’accès à l’historique et aux éléments sauvegardés dans l’application Google

Contrairement à une simple interface web, l'onglet Activité est entièrement intégré à l'application Google. Il permet aux utilisateurs de gérer leur historique de recherche plus facilement. Ces derniers peuvent ainsi sauvegarder, partager ou supprimer des éléments directement depuis l'application. Ce niveau d’intégration pourrait rendre l’utilisation de l'appli plus intuitive pour gérer ses données de recherche et de navigation.

Bien que cette fonctionnalité ne soit encore qu'en phase de test, elle a été observée sur la version 15.44.25.29 de l'application Google sur un Pixel 7 Pro fonctionnant sous Android 15. Cette mise à jour ne nécessite pas de configurations particulières, ce qui indique que Google pourrait la rendre disponible à un plus grand nombre d’utilisateurs très bientôt. Pour l'instant, les modèles plus récents comme le Pixel 8 Pro ne semblent pas encore avoir accès à l'onglet Activité. Cette nouveauté pourrait offrir aux utilisateurs un moyen plus pratique de gérer leurs recherches, renforçant ainsi la valeur ajoutée de l’application Google pour un usage quotidien.

Source : Android Authority