Ce nouvel écran gaming de TCL est peut-être bien celui que vous cherchez si vous voulez un moniteur performant à pas cher

TCL a présenté un tout nouveau moniteur pensé pour les joueurs en quête de performances et qui ne veulent pas se ruiner : le 24G645. Une dalle QD-Mini Led qui dispose d’un taux de rafraîchissement de 300 HZ ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms. Sa plus grande qualité reste son prix.

Avec son nouveau moniteur 24G645, TCL veut séduire les joueurs PC adeptes de performances, que ce soit pour jouer avec leurs potes ou pour du jeu ultra-compétitif. Ses atouts ? Sa dalle QD-Mini Led et son taux de rafraîchissement de 300 Hz. Mais sa plus grande force, c'est surtout son prix.

Cet écran a été conçu en partenariat avec une équipe Esport, Gentle Mates, et vise surtout le marché du milieu de gamme. Niveau design, TCL promet un moniteur ultra flexible et pivotable à l’envi. Le visuel, quant à lui, se veut sobre pour s’adapter à tous les setups.

Un écran milieu de gamme qui veut axer sur la performance

Le 24G645 est donc un moniteur conçu pour le jeu vidéo, surtout pour les titres compétitifs qui nécessitent une grande réactivité, comme Valorant, League of Legends, Call of Duty ou encore Rocket League. Voici ses caractéristiques techniques :

Dalle QD-Mini Led

24,5 pouces

Ecran plat

1920 x 1080 pixels

Format 16:9

Taux de rafraîchissement de 300 Hz

Temps de réponse de 1 ms

Contraste de 1000 :1

Delta E <2

Luminosité max de 600 nits

HDR600

2 ports HDMI 2.1, un port DP 1.4

Un écran solide techniquement, donc, que nous testerons en temps et en heure. On note le taux de rafraîchissement très élevé, le temps de réponse de 1 ms qui se montre très utile dans les jeux d’action, mais il faut aussi signaler certaines faiblesses, comme le contraste un peu bas, ce qui peut nuire à la lisibilité en jeu.

Le24G645 s’annonce comme le moniteur idéal pour monter une config performante à pas cher. Il est d’ores et déjà disponible à la Fnac et à Darty. Son prix est sa plus grande force, puisqu’il est affiché au prix de 329 euros.