« No door, no problem » : le défi TikTok qui transforme les cuisines des fast food en terrain de jeu

Et si votre prochain burger était servi avec une dose de stress ? Sur TikTok, le défi « No door, no problem » pousse des influenceurs à s’inviter en cuisine… au grand dam des employés de fast-food. Entre vues qui explosent et angoisse qui monte, le clash semble inévitable.

Sur TikTok, la course aux vues fait parfois perdre le nord. Preuve avec le « No door, no problem », un défi consistant à entrer par effraction dans les cuisines de fast-foods pour y filmer danse et blagues, le tout sur le son Trap Queen. Lancé aux États-Unis par @justjosefm, le phénomène débarque en France via des créateurs comme @monsieurjolan. Problème : derrière l’humour supposé, les employés vivent un cauchemar.

Le principe ? Passer par la fenêtre d’un drive, s’incruster en cuisine, saluer l’équipe, souvent médusée, et repartir avec une frite en trophée. Les vidéos, cumulant des millions de vues, peuvent rapporter jusqu’à 4 000 € via le fonds TikTok. Un jackpot pour les influenceurs, mais une source de stress pour les employés, pris en otage malgré eux.

Employés sous pression : « On a peur »

« Quand quelqu’un force l’entrée, on se demande s’il va sortir un couteau ou non », témoigne Lession, manager chez McDonald’s. Sur les réseaux, des salariés dénoncent des menaces régulières et un sentiment d’insécurité permanent. Les intrusions, filmées à leur insu, les exposent aussi à des tensions lors des expulsions.

Pire, les commentaires applaudissent souvent ces actes (« Trop marrant ! »), sans voir le malaise des équipes. « Personne ne demande notre avis. On est juste du décor », soupire une employée sous le pseudonyme Sarah. Entre rires forcés et regards inquiets, les vidéos montrent rarement la réalité post-intrusion : procédures de sécurité renforcées, signalements en police…

Au-delà du stress, le défi relève de l’infraction. En France, l’intrusion dans une zone réservée est punie jusqu’à 6 mois de prison et 7 500 € d’amende. Voler une frite ? Cela pourrait ne pas sembler si grave. Pourtant, certains créateurs minimisent : « C’est juste une blague ! » McDonald’s, via son compte TikTok, tente de désamorcer en ironisant : « On est dépassés ». Mais en coulisses, les directions alertent sur les risques juridiques et sécuritaires.