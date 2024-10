Ce nouveau brevet de Xiaomi dévoile un concept encore jamais vu sur un smartphone pliable

Xiaomi semble préparer une nouvelle révolution dans le monde des smartphones. Un brevet récemment déposé dévoile un modèle pliable avec une fonctionnalité surprenante. Même s'il n’est encore qu’au stade de prototype, cette innovation pourrait bien bouleverser le marché.

Les smartphones pliables continuent d’évoluer à un rythme impressionnant. Samsung, avec son dernier Z Fold 6, pousse encore plus loin le concept de l’écran flexible en combinant puissance et polyvalence. De son côté, Huawei a surpris tout le monde avec son Mate XT Ultimate, le premier smartphone pliable en trois parties, offrant un concept totalement inédit mais qui n’est pas à la portée de toutes les bourses. Ces modèles illustrent bien la course à l'innovation dans un marché toujours en quête de nouveauté.

Xiaomi pourrait cependant prendre une longueur d’avance avec un concept encore plus audacieux. Contrairement au Samsung Z Flip 6, qui se contente de se plier verticalement, le smartphone breveté par le fabricant chinois peut se détacher en deux parties. D’après les croquis déposés, cet appareil, qui à première vue ressemble à un modèle pliable classique, cache un mécanisme inédit. Le téléphone peut se diviser en deux unités distinctes, chacune équipée de son propre écran.

Le smartphone détachable de Xiaomi propose un concept inédit avec deux parties indépendantes

Le brevet montre que Xiaomi a conçu un téléphone pliable qui peut se décomposer en deux moitiés, reliées par des connecteurs spécifiques. Appelés “pogo pins”, ces derniers permettent à l’appareil de fonctionner comme deux mini-smartphones distincts une fois séparés. Cette fonctionnalité offre une toute nouvelle façon d’utiliser ce type d'appareil. Il serait même possible de faire pivoter la partie supérieure pour une utilisation plus flexible, mais les détails techniques n’ont pas été communiqués et restent encore flous.

Esthétiquement, le design de l'appareil rappelle le Xiaomi MIX Flip, avec quelques ajustements, notamment un module photo à trois capteurs à l’arrière et des boutons latéraux classiques. En bas de l’appareil, on retrouve un port USB Type-C et une grille de haut-parleur. Bien que ce concept soit encore au stade de brevet, il illustre parfaitement la volonté de Xiaomi d’innover dans le marché des smartphones pliables et de proposer des solutions radicalement différentes de ce qui existe actuellement.

Source : 91mobiles