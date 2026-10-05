Ce message d’alerte annonce la fin d’Android Auto sur de nombreux smartphones

Google s’apprête à relever une nouvelle fois les exigences d’Android Auto. Des conducteurs voient déjà s’afficher un avertissement en branchant leur téléphone à leur voiture. Plusieurs modèles populaires pourraient perdre l’accès au service dans les prochains mois.

Android Auto
Crédits : Adobe Stock

Brancher son téléphone au tableau de bord relève du réflexe pour des millions d’automobilistes. Le système embarqué de Google progresse vite, et la refonte dévoilée au printemps a apporté à Android Auto une navigation 3D et la vidéo HD à l’arrêt. Chaque étape s’accompagne pourtant d’un tri. Tous les deux ou trois ans, la liste des appareils compatibles se resserre. Oreo a sauté en 2022. La firme de Mountain View a ensuite fixé la version 9 Pie comme plancher en 2024, écartant au passage une nouvelle vague d’appareils.

Depuis quelques jours, des conducteurs signalent une notification inattendue au moment du branchement. Les blocages de ce type ne datent pas d’hier, puisque le mode de protection avancé empêchait déjà le lancement d’Android Auto sur un mobile verrouillé relié par câble. Son ton se montre cette fois beaucoup plus définitif. Aucune échéance précise n’y figure. Il annonce que le téléphone ne sera bientôt plus pris en charge, faute de pouvoir recevoir une version du système suffisamment récente.

Les smartphones restés sous Android 10 vont perdre l’accès à Android Auto

Les smartphones restés sous Android 10 sont les seuls à recevoir cette alerte. Selon les signalements compilés par Android Authority, elle surgit uniquement lors d’une connexion filaire. Google n’a pourtant rien officialisé, et sa page d’assistance d’Android Auto mentionne toujours la version 9 Pie comme plancher pour le câble, contre la 11 pour le sans-fil. La firme de Mountain View alignerait donc les deux modes sur la même exigence. Sollicitée sur ce point, l’entreprise n’a pas encore répondu.

Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 et Sony Xperia XZ2 Compact figurent parmi les modèles concernés. Ces trois appareils sont tous sortis en 2018. Tous ont été abandonnés par leur constructeur sur cette version du système, sans mise à jour supérieure disponible. Aucune date de bascule n’a filtré pour le moment. Leurs propriétaires devront se tourner vers une ROM alternative ou changer de téléphone pour continuer à utiliser Android Auto au volant, alors que leur appareil fonctionne encore parfaitement.


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