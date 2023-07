Ce malware vole les données personnelles des utilisateurs de Mac pour vider leurs portefeuilles de cryptos

Un chercheur en cybersécurité répondant au nom de iamdeadlyz révèle sur son site l’existence d’un malware qui se répand sous la forme de faux jeux basés sur la blockchain. Il vise autant les utilisateurs de Windows 11 que ceux utilisant un Mac.

Iamdeadlyz a découvert un malware pour macOS qui s’appelle Realst Stealer, et à l’instar de son homologue RedLine sur Windows, il vole les informations personnelles des utilisateurs, afin de vider leur portefeuille de cryptomonnaies. Tout commence en avril 2023, lorsque l’analyste repère un faux jeu basé sur la blockchain appelé « Pearl Land Metaverse ».

À lire — Attention, ce ransomware se déguise en solution de cybersécurité pour voler toutes vos données

Ce dernier est en fait un vrai malware et était déjà connu des spécialistes en sécurité sous le nom de « PureLand ». Il découvre ensuite que plusieurs autres jeux distribuent le malware Redline. Ceux-ci s’appellent « Destruction », « Evolion », « Olymp of Reptiles » et « Brawl Earth ». « RyzeX », « Dawn Land MetaWorld » ou encore « WildWorld », et c’est sur les réseaux sociaux que les cybercriminels appâtent leurs victimes.

Ce malware pour Mac est déjà prêt pour la prochaine version de macOS

Le chercheur démontre que « les cibles sont incitées par les hackers à exécuter les applications malveillantes par le biais d’une messagerie directe ou par annonce […] En général, ils donnent des codes d’accès (nécessaires pour pouvoir accéder aux fichiers). Une fois installé sur PC ou sur Mac, ce logiciel malveillant vole les données des navigateurs et des portefeuilles de cryptomonnaies de la victime et les envoie aux hackers ».

À lire — Billets d’avion, hôtels, jeux concours : gare aux arnaques qui ciblent les vacanciers

Avec ce nouvel infostealer nommé Realst, les pirates visent les Mac, et c’est plutôt intrigant. Des chercheurs se sont penchés sur cette souche particulière du malware, et ont découvert qu’il en existe actuellement 16 variantes. C’est « un signe de développement actif et rapide » de la campagne de propagation de ce virus. Plus inquiétant encore, tout indique que les pirates préparent d’ores et déjà l’arrivée de macOS Sonoma. Si vous utilisez macOS, nous vous recommandons d’être très prudents avec les jeux basés sur la blockchain.