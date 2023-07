Les hackers font parfois preuve d’originalité en créant leurs programmes malveillants. Un nouveau ransomware vient d'être identifié sur la toile, et il porte le nom de Sophos, une entreprise de… Cybersécurité. La société s'est déjà lancée dans la lutte contre le malware.

Vous connaissez l'histoire du loup qui se déguise en agneau pour mieux approcher du troupeau ? Visiblement, certains hackers l'avaient en tête en développant leur dernier ransomware. Pour rappel, un ransomware est un logiciel malveillant qui va la plupart du temps bloquer votre ordinateur en chiffrant tous les fichiers qu'il contient. Cela le rend inutilisable, et pour en récupérer l'accès, vous devez payer une rançon, d'où le nom. Le paiement est le plus souvent demandé en cryptomonnaie, moins facilement traçable.

Il y a quelques jours, l'équipe MalwareHunterTeam, spécialisée dans la recherche de nouveaux malwares, trouve un ransomware du nom de Sophos, une célèbre entreprise de Cybersécurité. Elle pense au départ qu'il s'agit d'un programme créé par la société elle-même pour tester ses produits anti-malwares, mais non. Il s'agit bien d'un logiciel malveillant se faisant passer pour Sophos. La firme se penche immédiatement sur la découverte et lui donne le nom de SophosEncrypt.

Le ransomware SophosEncrypt se fait passer pour une entreprise de cybersécurité

SophosEncrypt fonctionne de manière assez classique. Il prend la forme d'un fichier exécutable (un fichier se terminant par “.exe” par exemple) qui une fois lancé démarre son processus de chiffrage des fichiers de l'ordinateur infecté. Ironiquement, ces derniers auront alors l'extension “.sophos”. Et comme on peut le voir ci-dessous, il remplace également le fond d'écran du PC par une image arborant sans gêne le logo de l'entreprise. La victime est ensuite incitée à payer via une page d'instructions.

Pour le moment, on ne sait pas encore comment ce ransomware se propage. Sophos indique qu'un moins une personne en a fait les frais depuis sa découverte. N'oubliez pas que la prudence est de mise lorsque vous surfez sur Internet ou que vous recevez des messages même d'apparence légitime. Dans le doute, ne lancez pas un programme qui vous paraît suspect, et n'oubliez pas d'installer un bon anti-virus sur votre machine.

