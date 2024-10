Ce MacBook Air M2 passe à prix cassé durant les ventes flash d’Amazon, vite !

Vous rêvez de vous offrir un ordinateur de la marque à la pomme mais vous attendez une bonne offre pour vous lancer ? Le moment est venu ! Amazon affiche une belle promotion sur le MacBook Air M2 13 pouces. Il passe ainsi de 1199 € à 999 €. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut profiter d’une telle réduction sur un produit Apple.

Les ordinateurs Apple sont souvent hors de prix mais avec les promotions, il est possible de trouver des pépites plus accessibles. Du 8 au 9 octobre inclus, Amazon brade de nombreux produits high-tech. Le MacBook Air M2 13 pouces se retrouve ainsi à seulement 999 € dans sa version de 256 Go. Et bonne nouvelle, cette offre n’est pas réservée aux membres Prime. Vous pouvez donc en profiter même si vous n’êtes pas abonnés aux services d’Amazon.

Vous cherchez un bon ordinateur pour travailler dans de bonnes conditions ? Ce bon plan devrait vous plaire. Que vous soyez étudiant, salarié ou indépendant, le MacBook Air M2 est un modèle haut de gamme à la fois compact et polyvalent. Il est doté d’un bel écran Liquid Retina de 13,6 pouces. Sa dalle profite d’une résolution de 2 560 x 1 664 pixels et d’une luminosité de 500 nits. Il est donc suffisamment lumineux pour être utilisé en extérieur. Avec la webcam Full HD, vous pourrez faire des visioconférences dans d’excellentes conditions.

Sous le capot, ce MacBook Air embarque une puissante puce M2 qui offre 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU. Même s’il ne s’agit pas du SoC le plus récent, cette configuration lui permet d’être particulièrement économe en énergie et suffisamment performant pour réaliser les travaux les plus exigeants comme du montage vidéo. Ce modèle dispose aussi de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage SSD de 256 Go.

Le MacBook Air M2 profite de finitions haut de gamme. Son boîtier en aluminium le rend solide sans l’alourdir. Comme il ne pèse que 1,24 kg, vous pouvez facilement le transporter. Vous pourrez d’ailleurs l’utiliser une journée complète sans le brancher, voire plus, sans avoir peur de tomber en panne de batterie puisqu’il est doté d’une autonomie gargantuesque de 18 heures.

