Ce livre a été entièrement écrit avec de l’ADN et vous pouvez l’acheter

Asimov Press dévoile un livre écrit avec de l'ADN. Il est le premier du genre à être commercialisé à la fois sous forme physique classique et en capsule d'acides nucléiques. Une avancée de plus dans la généralisation de ce mode de stockage.

Dans un monde où de plus en plus de données circulent, la question de leur stockage devient centrale. On ne pourra bientôt plus se contenter des supports habituels, gourmands en énergie et dont la durée de vie n'est pas spécialement élevée. C'est pourquoi la recherche se concentre sur la création de nouveaux systèmes, comme par exemple un cristal de mémoire capable de conserver 360 To de données pour l'éternité, rien que ça.

Une autre solution envisagée fait appel à quelque chose qui stocke naturellement des informations : l'ADN. Il a le bon goût d'être 1 000 fois plus compact qu'un disque dur et d'afficher une endurance à toute épreuve.

Pour le moment, il s'agit d'une technique onéreuse loin d'être généralisable. Mais la société d'édition Asimov Press compte bien démontrer que ce n'est pas une fatalité. Elle vient en effet d'annoncer l'arrivée d'un livre écrit d'un bout à l'autre avec de l'ADN.

Vous pouvez acheter un livre sous forme d'ADN, son prix est abordable

Ce n'est pas le premier du genre. George Church Ed Regis en ont publié un en 2012, Regenesis, et quelques autres ont suivi depuis. Ce qui change ici, c'est la méthode utilisée. D'habitude, le stockage d'informations sous forme d'ADN se fait en convertissant le code binaire d'un fichier numérique (des 1 et des 0) en A, C, G et T, les “briques” qui constituent l'ADN. Il faut ensuite synthétiser les brins lettre par lettre à l'aide de procédés chimiques.

Au lieu de ça, l'entreprise spécialisée Catalog a créé un genre d'alphabet d'ADN, où chaque pièce peut être combinée à d'autres pour former des bouts de données. Comme des lettres accolées donnent des mots. Le gros avantage, c'est de pouvoir ensuite assembler le tout dans l'ordre que l'on souhaite, sans avoir à repartir de 0 à chaque fois.

“Il s'agit d'un cas où vous codez quelque chose dans l'ADN une fois et vous pouvez créer autant de répliques que vous le souhaitez en utilisant les outils de la biologie moléculaire“, résume David Turek, directeur de la technologie chez Catalog.

Bientôt des bibliothèques remplies de capsules ADN ? On s'en approche

Une fois l'encodage terminé, les molécules d'ADN sont réduites en poudre, séchées et placées dans une capsule d'acier inoxydable. À l'intérieur, pas d'oxygène et pas d'humidité, ce qui assure que les données resteront accessibles pendant des milliers d'années. Le décodage se fait à l'aide d'une machine qui restitue la séquence ADN, donc une suite de A, C, G et T. Vous obtenez cette dernière en même temps que l'ouvrage si vous passez commande.

On pourrait penser que se procurer un tel “livre” coûte les yeux de la tête, mais pas du tout. Pour 65 €, vous pouvez obtenir l'ouvrage dans sa version physique (une anthologie d'essais sur la biotechnologie suivie d'histoires de science-fiction) et sous forme de capsule d'ADN.

Si vous êtes intéressé, ne tardez pas à pré-commander. Il n'y a que 1 000 exemplaires vendus et au moment de publier cet article, environ 500 ont déjà trouvé preneur. Notez qu'il faut contacter l'éditeur par mail pour une livraison en dehors des États-Unis. Les envois débuteront en février 2025.

David Turek croit que l'ADN est le support de stockage de demain, et il n'est pas le seul à le penser. Aligner des capsules métalliques qui n'ont pas besoin d'énergie pour conserver les données est une perspective très alléchante, du moment qu'il ne faut pas y accéder fréquemment. Par contre, en matière d'archivage (très) longue durée, cela pourrait être la solution idéale.

Source : Wired