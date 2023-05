Extraire votre ADN va devenir plus simple que jamais, voici pourquoi

Des scientifiques ont réussi à extraire de l'ADN à partir de sources inattendues telles que des empreintes de pas laissées sur une plage, l'air d'une pièce occupée et même l'eau de l'océan. Voici pourquoi cela va tout changer.

Des chercheurs de l'université de Floride ont entrepris une étude sur l'information génétique présente dans l'ADN environnemental trouvé dans le sable. Se concentrant d'abord sur les tortues de mer menacées d'extinction, ils ont finalement découvert que l'ADN qu'ils avaient recueilli était humain, et d'une qualité remarquable. Ils ont ainsi pu identifier des mutations liées à des maladies et déterminer l'ascendance génétique des populations vivant à proximité. En outre, ils ont pu faire correspondre les données génétiques à des individus qui avaient volontairement participé à l'étude.

Les résultats de la recherche, publiés dans la revue scientifique Nature Ecology & Evolution, ont révélé qu'une multitude de données personnelles, ancestrales et relatives à la santé existent librement dans l'environnement et flottent essentiellement dans l'air qui nous entoure.

Lire également – Cette puce qui se colle à la dent pourra faire votre bilan de santé à distance

Votre ADN se trouve partout où vous passez

David Duffy, professeur de génomique des maladies de la faune sauvage à l'université de Floride, a souligné l'importance de cette découverte. Bien que l'ADN environnemental ait été obtenu avec succès à partir de diverses sources telles que l'air, le sol, les sédiments, l'eau, le pergélisol, la neige et les carottes de glace, son application principale a été le suivi et la protection des espèces animales menacées d'extinction. Cependant, la présence d'ADN humain dans l'environnement, dérivé de notre salive, de notre peau, de notre sueur et de notre sang, ouvre un large éventail d'applications potentielles.

L'ADN a été trouvé dans le sable ainsi que dans l'océan et les rivières environnantes. Cette découverte fortuite, appelée “prise accessoire de matériel génétique humain”, a donné lieu à des recherches plus approfondies.

Les scientifiques ont mené des expériences en utilisant les empreintes de pas faites par des volontaires dans le sable, et ont réussi à séquencer une partie des génomes des participants. Ils ont également prélevé des échantillons d'air dans une pièce d'une clinique vétérinaire où travaillaient six personnes. Grâce à l'analyse de l'ADN, ils ont identifié des variantes génétiques associées à des populations spécifiques et à divers troubles et maladies, notamment l'autisme, le diabète, les maladies oculaires, le cancer et les maladies cardiaques.

Pire encore, les séquences d'ADN récupérées comprenaient à la fois des régions nucléaires et mitochondriales du génome humain. Cela leur a permis de déterminer le sexe de l'individu, sa présence dans un lieu particulier et même d'enquêter sur son ascendance génétique.

La possibilité de collecter des données génétiques à partir de ces échantillons non conventionnels ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche et les applications scientifiques, mais elle soulève également d'importantes questions éthiques concernant le consentement, le respect de la vie privée et la sécurité.

Lire également – Sans son Apple Watch, cet homme serait probablement mort dans son sommeil

Faciliter l’extraction de l’ADN pourrait entrainer des dérives

Une telle avancée scientifique pourrait s'avérer inestimable pour localiser des personnes disparues, faciliter les enquêtes médico-légales, identifier des sites d'importance archéologique et surveiller la santé humaine grâce à l'analyse de l'ADN des eaux usées. Néanmoins, cette avancée s'accompagne également de conséquences involontaires, à la fois accidentelles et malveillantes.

L'étude met en évidence plusieurs risques potentiels associés à la capture d'ADN humain dans l'environnement. Il s'agit notamment des atteintes à la vie privée, de la localisation, de la collecte de données et de la surveillance génétique d'individus ou de groupes. En outre, des problèmes éthiques se posent, notamment en ce qui concerne l'obtention du consentement pour les études sur la faune sauvage qui peuvent recueillir par inadvertance de l'ADN humain.

Matthias Wienroth, chercheur principal chargé d'étudier les aspects sociaux et éthiques de la génétique, souligne l'importance de préserver l'autonomie et la dignité humaines, ainsi que le droit à l'autodétermination en ce qui concerne les données personnelles. Il note que l'impossibilité d'obtenir le consentement des personnes dont l'ADN est collecté dans l'environnement constitue un défi pour ces principes.

Wienroth s'inquiète également de l'intégration potentielle des découvertes fortuites d'ADN dans l'environnement dans des bases de données qui pourraient être comparées à des données d'utilisateurs provenant d'autres bases de données génétiques. De telles pratiques pourraient saper le consentement éclairé et compromettre la confidentialité des clients.

Source : My Journal Courier