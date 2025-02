Ce jeu vidéo qui a inspiré Final Fantasy reçoit une récompense 43 ans après sa création

Un jeu vieux de presque 45 ans a été récompensé lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards. Il a inspiré, entre autres, Final Fantasy, Dragon Quest et Demon's Souls.



Il y a des cérémonies pour récompenser à peu près tout et n'importe quoi. Bien sûr, nous n'en connaissons la plupart du temps qu'une poignée : les César ou les Oscars pour le cinéma, le Ballon d'Or pour le meilleur joueur de football de l'année, les Victoires de la Musique… Et son équivalent outre-Atlantique, les Grammy Awards. Depuis 2023, l'événement américain a décidé de mettre à l'honneur tout un pan de l'industrie musicale en créant une catégorie à part : les musiques de jeu vidéo.

Avant ça, les Grammys s'y intéressaient très peu. La première fois qu'une telle composition rafle un prix, c'est en 2011. Christopher Tin repart avec la statuette de gramophone dorée pour Baba Yetu de Civilization 4, élue meilleur arrangement et accompagnement vocal/instrumental. Il est suivi 2 ans plus tard par Austin Wintory pour son travail sur Journey. Mais depuis, plus rien jusqu'à l'introduction il y a 2 ans de la meilleure bande sonore pour jeux vidéo et autres médias interactifs.

Ce jeu vidéo reçoit un Grammy 43 ans après sa sortie

La dernière cérémonie des Grammys a couronné la musique d'un jeu dont le premier opus a vu le jour en septembre 1981 sur Apple II avant d'être porté sur d'autres machines et de connaître de nombreux opus : Wizardry. Ce jeu de rôle surfant sur la vague Donjons & Dragons est cité par les créateurs de Final Fantasy, Dragon Quest et même Demon's Soul comme source d'inspiration.

C'est le premier volet, Proving Grounds of the Mad Overlord, qui a gagné le Grammy. Son remake de 2023 pour être précis, l'original ne comportant aucune musique. La compositrice Winifred Phillips, que vous avez entendu dans God of War ou Borderlands, a dû partir de 0 et s'en est parfaitement bien sortie, la preuve.

“Nous créons une musique qui doit accompagner les gens qui vivent une expérience, qui font des choix, vivent des aventures et vivent une grande histoire, et nous créons en quelque sorte la musique de cette histoire. C’est un merveilleux privilège, parce que vous avez l’impression de collaborer avec les joueurs, comme si vous les connaissiez et qu’ils vous connaissaient“, a déclaré la lauréate.