Ce jeu vidéo mythique est désormais jouable dans votre navigateur Web, voici comment faire

Grâce aux efforts de développeurs, vous pouvez lancer ce jeu vidéo légendaire dans votre navigateur Web, peu importe lequel. On vous explique comment faire pour en profiter.



Sans dire que les jeux vidéo, c'était mieux avant, il faut tout de même admettre que certains grands titres datent d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'une de leurs forces, c'est qu'ils sont encore tout à fait appréciables aujourd'hui si tant est que l'on passe outre leurs graphismes parfois datés. Citons par exemple Age of Empires II, les deux premiers Baldur's Gate (même si le récent Baldur's Gate 3 est déjà un classique), Half-Life…

Heureusement, il est simple de mettre la main dessus aujourd'hui, que ce soit par le biais d'une version remastérisée ou de l'original rendu compatible avec nos ordinateurs modernes. Parmi eux, il y en a un qui a donné naissance à un genre tout entier, et dont la sortie des différents opus sont toujours des événements très attendus, même à notre époque. Ça tombe bien, le premier du nom est désormais accessible depuis votre navigateur Web.

Vous pouvez jouer à ce jeu mythique directement dans votre navigateur Internet

Rassurez-vous, il ne s'agit d'un énième portage de Doom, jeu bien connu pour tourner sur tout et n'importe quoi. On parle ici de Diablo 1, le célèbre “hack ‘n' slash” sorti en 1996. Un internaute du nom de GalaXyHaXz et l'équipe de l'application DevilutionX, utilisée dans le projet, ont reconstruit le code source du jeu pour le rendre jouable sur navigateur. Il suffit de vous rendre sur la page Web dédiée en cliquant sur le bouton situé à la fin de cet article.

Le hic, c'est que pour profiter du jeu complet, il faut le posséder sur son PC. En choisissant l'option Select MPQ, vous devez pointer vers le fichier DIABDAT.MPQ dans le dossier d’installation, ce qui débloque la version complète de Diablo 1. Sinon, vous pouvez cliquer sur Play Shareware et accéder à une démo du jeu gratuitement. Notez que dans les deux cas, il propose un système de sauvegarde tout à fait fonctionnel.