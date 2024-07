Ce jeu vidéo est le plus retardé au monde, il sort aujourd’hui sur une console que n’avez probablement plus

Kien, un jeu d'action développé par une petite équipe italienne, vient enfin de sortir… Après 22 ans de développement ! Malheureusement pour les joueurs intéressés, il faudra avoir une console bien spécifique pour y jouer.

On le sait, développer un jeu vidéo peut prendre un temps considérable, surtout de nos jours avec des titres toujours plus impressionnants sur le plan graphique. Pour vous donner un ordre d'idée, il aura fallu quasiment 6 ans aux équipes de Naughty Dog pour réaliser The Last of Us Part 2.

Mais attention, le studio californien est encore loin d'avoir égalé les performances d'autres équipes. On se souvient par exemple du record enregistré par 3D Realms et Gearbox Software, qui ont mis plus de 15 ans pour accoucher du célèbre Duke Nukem Forever… Pour un résultat catastrophique.

On pensait que ce FPS maudit n'allait jamais avoir de concurrent. Et bien, nous avons eu tort. Pour cause, un petit studio italien vient tout juste de lancer Kien, un jeu d'action dont le développement a débuté… Il y a 22 ans !

Un développement débuté en 2002 pour la GBA

Tout a commencé en 2002, lorsqu'un groupe de 5 amis installés en Italie décide de développer leur tout premier jeu pour la console portable du moment, à savoir la Game Boy Advance de Nintendo. Pour ce projet, les compères ont amassé quelques centaines d'euros, des ordinateurs et beaucoup d'amour pour le médium à défaut d'avoir des connaissances solides en programmation.

Durant les deux années suivantes, les développeurs ont enchaîné les nuits blanches, bien déterminés à créer un jeu d'action 2D complexe et ambitieux. Son nom : Kien. Mais finalement, le titre n'est jamais sorti. Du moins, jusqu'à maintenant et grâce à la persévérance du seul membre encore restant de l'équipe d'origine, le game designer Fabio Belsanti.

A lire également : Un jeu Sonic sur Megadrive vendu aux enchères 430 500 dollars, ça sent l’arnaque

Faute d'éditeurs, la sortie du jeu repoussée à jamais

Comme il explique dans un article du Guardian, les cinq amis ont réussi à terminer le jeu après quelques années. Mais trouver un éditeur s'est avéré impossible. Une société avait pourtant manifesté son intérêt, avant de réaliser une étude de marché et de conclure que l'opération présentait trop de risques financiers. A l'époque, chaque cartouche GBA coûtait 15 dollars à produire.

“Le montant du capital requis rien que pour imprimer les premiers exemplaires étaient intimidants, d'autant plus que les chances de succès commercial étaient faibles, compte tenu des tendances du secteur à l'époque”. Il faut préciser qu'à ce moment-là, la GBA n'était plus la console portable reine, mais plutôt la Nintendo DS. Peu d'éditeurs voyait donc l'intérêt commercial de sortir un jeu sur une console délaissée par le public.

A lire également : Ces consoles et jeux vidéo rares vendus aux enchères ont une origine étonnante

Un retour grâce à la popularité du rétro-gaming

Il aura fallu attendre les années 2020 et un regain de popularité du rétro–gaming pour que Kien trouve enfin un éditeur, à savoir Incube8, une société spécialisée dans la production de jeux rétro. Résultat, Kien est aujourd'hui disponible sur sa console d'origine, à savoir la GBA, au prix de 60 dollars. Il est d'ailleurs fourni dans une cartouche grise translucide du plus bel effet, accompagné d'un manuel complet de plusieurs pages à l'ancienne (image ci-dessus).

“Sur un plan romantique, l'idée de sortir le jeu sur sa console d'origine est tout simplement magique. Voir Kien prendre vie sur la plateforme même pour laquelle il a été conçu est un rêve devenu réalité”, assure Fabio Belsanti. Après tant d'années de galère, on veut bien le croire.