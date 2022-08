Comment une chanson de Janet Jackson a fait planter certains PC

Rhythm Nation est une chanson célèbre de Janet Jackson, et elle a causé bien des soucis à des fabricants de disques durs et de PC portables à l'époque de Windows XP. Une fréquence faisait résonner nos bons vieux HDD, entraînant le plantage immédiat des ordinateurs.

Dans une note de blog, le développeur vétéran Raymond Chen partage une anecdote amusante sur l'effet que pouvait avoir la chanson Rhythm Nation de Janet Jackson sur certains systèmes. Il explique que des modèles d'ordinateurs portables pouvaient tout simplement planter à cause de la lecture de ce titre en particulier. Pire, un ordinateur qui ne jouait pas la musique mais qui se trouvait à proximité de la source pouvait également être victime d'un crash.

“Je n'aurais pas voulu être dans le laboratoire qu'ils ont dû mettre en place pour enquêter sur ce problème”, plaisante Raymond Chen. Mais alors, pourquoi et comment une chanson bien spécifique pouvait causer autant de dégâts ? “Il s'avère que la chanson contenait l'une des fréquences de résonance naturelles [faisant vibrer] des modèles de disques durs d'ordinateurs portables à 5400 tr/min qu'eux-mêmes et d'autres fabricants utilisaient”, explique le développeur.

Vous pouvez lancer Rhythm Nation de Janet Jackson sur un PC moderne

Pour résoudre le soucis, le fabricant a ajouté un filtre personnalisé dans le pipeline audio, dont la mission était de détecter puis de supprimer les fréquences incriminées lors de la lecture audio. “Je suis sûr qu'ils ont mis un équivalent numérique d'un autocollant ‘Ne pas supprimer' sur ce filtre audio”, plaisante le cadre de Microsoft.

Le matériel d'aujourd'hui a évolué et la présence de ce filtre n'est plus nécessaire. On ne sait pas quels étaient les constructeurs de PC et les fabricants de disque dur qui ont été concernés par le phénomène à l'époque, mais les faits se sont déroulés quand Windows XP était la dernière version du système d'exploitation sortie par Microsoft.

Source : Microsoft