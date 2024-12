Ce gestionnaire de mots de passe piraté en 2022 continue de faire perdre des millions à ses utilisateurs

Les conséquences du piratage de LastPass en 2022 continuent de frapper les utilisateurs. Des millions d’euros en cryptomonnaies ont été dérobés et les pirates exploitent toujours les données volées pour vider des portefeuilles numériques.

En août 2022, LastPass, l’un des gestionnaires de mots de passe les plus populaires, a subi un piratage majeur. Des pirates ont exploité une faille humaine pour accéder aux serveurs de l’entreprise. Un employé s’était laissé piéger par une attaque ciblée et avait permis aux hackers de voler des données sensibles. Parmi elles se trouvaient des coffres-forts chiffrés, contenant les mots de passe des utilisateurs, mais aussi des informations non protégées comme les adresses e-mail, les noms et les adresses IP.

Bien que les mots de passe volés soient restés chiffrés, le niveau de protection dépendait de la force du mot de passe principal choisi par chaque utilisateur. Si ce dernier était faible, réutilisé ou déjà compromis, les pirates pouvaient le déchiffrer par force brute. Cette vulnérabilité est aujourd’hui exploitée pour accéder aux portefeuilles crypto des utilisateurs, et entraînent des pertes financières considérables.

Les pirates exploitent les données de LastPass pour vider des portefeuilles crypto

Selon ZachXBT, un expert en blockchain, les dernières attaques ont permis aux pirates de dérober 5,36 millions d’euros dans 40 portefeuilles numériques. Ce nouveau vol s’ajoute à une longue série : en octobre 2023, 4,4 millions d’euros avaient été subtilisés, suivis de 6,2 millions d’euros en février 2024. Les fonds sont rapidement convertis en Ethereum (ETH) avant d’être transférés vers des plateformes instantanées pour passer sur Bitcoin, ce qui complique leur traçabilité.

Ces événements rappellent l’importance d’une sécurité renforcée pour protéger ses comptes et ses cryptomonnaies. Si vous avez stocké des phrases de récupération ou des clés privées dans LastPass, il est essentiel de transférer vos actifs vers un portefeuille sécurisé dès maintenant. Même si vous avez changé de gestionnaire de mots de passe depuis 2022, les comptes utilisant encore des mots de passe réutilisés ou faibles restent exposés.

Pour limiter les risques, les experts conseillent d’adopter des mots de passe uniques et complexes pour chaque service. Il est également recommandé d’utiliser une application d’authentification avec vérification biométrique comme Google Authenticator pour ajouter une couche supplémentaire de protection. Enfin, surveillez vos comptes et soyez attentif à toute activité suspecte pour réagir rapidement en cas de tentative d’intrusion.

