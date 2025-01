Ce gadget qui tient dans votre poche et résiste à tout pourrait vous sauver la vie dans les zones hors réseau

Rester connecté dans les zones les plus isolées est un défi que de nombreuses innovations tentent de relever. HMD propose avec l’OffGrid un appareil compact et accessible, conçu pour assurer la sécurité et la connectivité, même loin des réseaux mobiles traditionnels.

La connectivité hors réseau devient un enjeu majeur, notamment pour les amateurs de plein air et les professionnels qui s’aventurent dans des zones reculées. Si des solutions comme le Starlink Mini ou les services SOS intégrés aux smartphones, comme le Pixel 9, rendent ces technologies plus accessibles, une grande partie du globe reste encore hors de portée des réseaux cellulaires. Selon les estimations, près de 70 % des territoires dans le monde ne disposent pas de couverture mobile, ce qui expose les utilisateurs à des risques en cas d’urgence. C’est pour répondre à ce besoin croissant qu’HMD a conçu l’OffGrid, un appareil compact et innovant.

Pesant seulement 60 grammes, l’HMD OffGrid est un appareil qui tient dans la paume de la main et se connecte via Bluetooth à tout smartphone Android ou iOS. Il offre des fonctionnalités essentielles comme la messagerie bidirectionnelle, le partage de position en direct pour un maximum de cinq destinataires, et une fonction SOS en cas d’urgence. Grâce à une autonomie de trois jours et une durabilité certifiée MIL-STD-810H, il est conçu pour résister aux environnements les plus extrêmes, tout en restant simple à utiliser via l’application OffGrid.

HMD OffGrid propose des services SOS et une connectivité satellite performante

L’OffGrid est également équipé du service premium Overwatch x Rescue™ de FocusPoint International, qui garantit une assistance 24h/24 et 7j/7 en cas d’urgence. Ce dernier coordonne des opérations de recherche et sauvetage, avec une prise en charge multilingue, pour offrir une tranquillité d’esprit à tous ceux qui s’aventurent au-delà des réseaux traditionnels. Deux forfaits sont proposés : Illimité (17,99 €/mois) pour des messages et SOS illimités, et Liberté (95,99 €/an) pour un usage occasionnel avec 350 messages inclus.

Proposé à 199,99 €, l’HMD OffGrid se positionne comme une alternative abordable et portable au Starlink Mini. Contrairement à ce dernier, qui coûte 399 € et pèse environ 1 kg, l’OffGrid est conçu pour tenir dans une poche et se concentre spécifiquement sur les communications d’urgence et le suivi en temps réel. Avec ses forfaits flexibles et sa facilité d’utilisation, il pourrait devenir un compagnon indispensable pour les aventuriers en cas de danger, et les professionnels travaillant dans des zones hors réseau.